Για τη δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη έχουν συλληφθεί δύο Λευκορώσοι.

Ένας Ρώσος καλλιτέχνης διάσημος για τις καρικατούρες του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι νεκρός μετά από θανάσιμους πυροβολισμούς που δέχθηκε στην Πολωνία.

Σύμφωνα με τους κατήγορους, για τη δολοφονία του συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι.

Ο 44χρονος Semyon Skrepetsky, δολοφονήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε ένα πάρκινγκ κοντά στο σπίτι του στην περιοχή Biała Podlaska, μια πόλη κοντά στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας. Ο Skrepetsky, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Robert Kuzovkov, ζούσε στην Πολωνία από το 2021 όταν απέδρασε από τη Ρωσία με τον φόβο ότι θα συλληφθεί για τον ακτιβισμό του.

«Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας πλησίασε τον 44χρονο και τον πυροβόλησε 4 φορές με όπλο. Αφού το θύμα έπεσε στο έδαφος, ο δράστης πλησίασε πυροβόλησε τρεις ακόμα φορές και γρήγορα αποχώρησε από τη σκηνή» είπε ο Marcin Kozak, εκπρόσωπος του γραφείου της εισαγγελίας. Ο Skrepetsky πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στο στήθος και πέθανε επιτόπου, πρόσθεσε.

Για τη σύλληψή τους οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό και σύντομα συνέλαβαν δύο Λευκορώσους, 37 και 33 ετών κοντά στο προξενείο της χώρας του στην Biała Podlaska, πρόσθεσε ο Kozak. «Ελέγχεται ο ρόλος τους στο περιστατικό» πρόσθεσε.

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Ο Skrepetsky ήταν ένας πολύ παραγωγικός ζωγράφος και επικριτής του Πούτιν και του καθεστώτος του, καθώς και άλλων Ρώσων αξιωματούχων. Οι ψυχεδελικοί πίνακές του, μερικές φορές ζωγραφισμένοι στο στυλ των ρωσικών ορθόδοξων εικόνων, συχνά απεικόνιζαν τον Πούτιν με μύτη βοοειδών ή να αγκαλιάζει γουρούνια.

Επίσης, συχνά ζωγράφιζε τον Πούτιν μαζί με άλλους Ρώσους αξιωματούχους, παγκόσμιους ηγέτες και άλλους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, του Σοβιετικού ηγέτη Στάλιν, ακόμη και του Ίλον Μασκ.

Ο Skrepetsky εκτός από το ότι ήταν ένθερμος επικριτής του Πούτιν ήταν και επικριτής του ακτιβιστή της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, τον οποίο κατηγόρησε για την «καταστροφή ολόκληρης της ρωσικής αντιπολίτευσης».

Με πληροφορίες του CNN