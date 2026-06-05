Η αντίδραση Ζελένσκι, μετά την άρνηση του Πούτιν να τον συναντήσει.

«Αδύναμη» χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την αρνητική απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρόταση που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, προκειμένου να συναντηθούν οι δύο ηγέτες με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει το νόημα να συναντηθεί αυτή τη στιγμή με τον Ουκρανό ομόλογό του, απορρίπτοντας την πρόταση για τετ α τετ που έκανε ο Ζελένσκι μέσω της ανοιχτής επιστολής που δημοσιοποίησε την Πέμπτη.

«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά επιλέγει ξανά τον πόλεμο. Όλοι ακούσαμε τη σημερινή απάντηση, μια αδύναμη απάντηση», ήταν η αντίδραση του Ζελένσκι, μέσω των social media. «Απλά δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Πιστεύω ότι πολλοί στον κόσμο απογοητεύτηκαν με αυτή την απάντηση», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Πούτιν.

«Δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχθεί ότι ο πόλεμός του αρέσει μόνο στον ίδιο και σε εκείνους που βγάζουν χρήματα από αυτόν, όλοι τους χαμογελούσαν σήμερα», σχολίασε. «Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πρέπει να έχει λιγότερα χρήματα και περισσότερη πίεση», τόνισε και ευχαρίστησε όσους βοηθούν την Ουκρανία και θέλουν πραγματική ειρήνη.

Πούτιν: Επιστολή με αγενή σχόλια, δεν βλέπω το νόημα της συνάντησης

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε την επιστολή του Ουκρανού προέδρου μιλώντας στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε πως έριξε «μια ματιά» στην επιστολή και πρόσθεσε ότι δεν φάνηκε ως ειλικρινής προσφορά για συνομιλίες.

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«Η επιστολή περιλαμβάνει κάποια αρκετά αγενή σχόλια. Ήταν ένας τρόπος να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο ή ένας τρόπος να μην οριστεί μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο; Πιστεύω το δεύτερο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ερωτηθείς εάν θα συναντούσε τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ρωσίας- που αναφερόταν στον ομόλογό του μόνο ως «ο συντάκτης της επιστολής»- απάντησε: «Δεν βλέπω το νόημα μιας συνάντησης. Ο μόνος στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι να σταματήσει την προέλαση των ενόπλων δυνάμεών μας. Αλλά χρειαζόμαστε συμφωνίες, όχι για έξι ή τρεις μήνες, αλλά μακροπρόθεσμα. Ας αρχίσουν να δουλεύουν οι ειδικοί και να βρουν κάποιες λύσεις, μετά μπορούμε να συναντηθούμε».