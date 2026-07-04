Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές δεν επηρεάζουν την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στην Αγία Πετρούπολη, σε μια ακόμη επίθεση μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με ρωσικές αρχές.

Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Κιρόφσκι της πόλης, όπως αναφέρει το Associated Press, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δεκάδες drones πάνω από την Αγία Πετρούπολη και τη γύρω περιοχή.

Η επίθεση εντάσσεται στη συστηματική ουκρανική εκστρατεία κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων και έχει αυξήσει την πολιτική πίεση προς το Κρεμλίνο.

Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι συνολικά δεκάδες drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να διευκρινίζεται άμεσα το μέγεθος των ζημιών, ενώ οι επιχειρήσεις αξιολόγησης συνεχίζονται στην περιοχή.

Παράλληλα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές δεν επηρεάζουν την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ωστόσο αναλυτές σημειώνουν ότι η αυξανόμενη συχνότητα των χτυπημάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργεί νέο πεδίο πίεσης τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά.