Το νέο BluEarth-AllSeason2 θα διατίθεται σε 74 διαστάσεις και έχει εξελιχθεί για premium επιβατικά αυτοκίνητα, SUV και ηλεκτρικά οχήματα (BEV).

Η Yokohama ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των All Season ελαστικών, με το νέο BluEarth-AllSeason2, ένα ελαστικό που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών και συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρίας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της αγοράς.Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία, μία από τις πιο απαιτητικές τοποθεσίες της Ευρώπης λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που διαθέτει, παρουσία περισσότερων από 100 δημοσιογράφων και συνεργατών της εταιρείας.

Το νέο BluEarth-AllSeason2 απέδειξε στην πράξη την ικανότητά του να προσφέρει ασφάλεια, έλεγχο και σιγουριά σε κάθε διαδρομή, ανεξαρτήτως συνθηκών.Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε κάθε εποχή, το BluEarth-AllSeason2 προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ελέγχου ακόμη και στο χιόνι, χάρη στη νέα τεχνολογία COLD TECH. Παράλληλα, ενσωματώνει τη φιλοσοφία της Yokohama για ελαστικά που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις και αντοχή, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

Με την κατηγορία των All Season ελαστικών να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη, το νέο BluEarth-AllSeason2 ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Yokohama σε μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της αγοράς, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη της παρουσίας της στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα πρόταση της ιαπωνικής εταιρείας εντάσσεται σε μία διευρυνόμενη γκάμα προϊόντων για την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία περιλαμβάνει τα ADVAN Sport V107, ADVAN Sport EV και ADVAN Winter, όλα εξελιγμένα με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Η τεχνολογία HAICoLab (Humans and AI ColLab) της Yokohama βρίσκεται στον πυρήνα της εξέλιξης του BluEarth-AllSeason2, συνδυάζοντας την ανθρώπινη τεχνογνωσία με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του ελαστικού. Μέσα από την ανάλυση παραμέτρων σχεδίασης και της συμπεριφοράς του ελαστικού, το σύστημα βελτιστοποιεί το αποτύπωμα επαφής, αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής κατά 5% και ενισχύοντας τη σταθερότητα και την πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Το ανασχεδιασμένο συμμετρικό πέλμα σε σχήμα V βελτιώνει τη σταθερότητα, ενισχύει την απομάκρυνση του νερού και μειώνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Οι βελτιστοποιημένες τρισδιάστατες εγκοπές ενισχύουν την πρόσφυση, περιορίζοντας την παραμόρφωση των μπλοκ του πέλματος, ώστε να διατηρείται σταθερό αποτύπωμα επαφής κατά την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τη στροφή.

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Καθοριστικό ρόλο στην απόδοσή παίζει και η νέα σύνθεση γόμας με υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο, η οποία βελτιώνει την πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ η τεχνολογία A.R.T. Mixing Technology της Yokohama εξασφαλίζει σταθερή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Βασιζόμενο στα δυνατά σημεία του προκατόχου του, το BluEarth-AllSeason2 διατηρεί υψηλά επίπεδα χειμερινών επιδόσεων, ενώ βελτιώνει περαιτέρω τη συμπεριφορά στο χιόνι χάρη στην τεχνολογία COLD TECH, η οποία ενισχύει την επαφή με το οδόστρωμα σε χειμερινές συνθήκες. Το νέο BluEarth-AllSeason2 θα διατίθεται σε 74 διαστάσεις και έχει εξελιχθεί για premium επιβατικά αυτοκίνητα, SUV και ηλεκτρικά οχήματα (BEV), ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Yokohama σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά YΟΚΟΗΑΜΑ στην ελληνική αγορά, από το 1957. Περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά Yokohama, είναι διαθέσιμες στο www.yokohama.gr