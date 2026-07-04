Οι διατάξεις της νέας ΚΥΑ έρχονται σε πλήρη αντίθεση τόσο με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, ενώ προσβάλλουν την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος.

Αρνούνται οι δικηγόροι να εφαρμόσουν την ΚΥΑ της Ντροπής που θέτει τους δικηγόρους υπό εποπτεία υπαλλήλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και τους δίνει bonus 250 ευρώ για κάθε «οικειοθελή αναχώρηση» από τη χώρα μας όσων μεταναστών και προσφύγων αιτούνται άσυλο. Μάλιστα την άμεση κατάργησή της ζητά η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ειδικότερα, κλιμακώνονται οι αντιδράσεις γύρω από τη νέα ΚΥΑ με την οποία, όπως καταγγέλλουν οι δικηγόροι, τίθενται υπό την εποπτεία υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους με τους αιτούντες άσυλο, ενώ παράλληλα τους χορηγείται bonus 250 ευρώ, κάθε φορά που τους «καθοδηγούν», με τις συμβουλές τους, να φύγουν «οικειοθελώς» από τη χώρα μας.

Η ντροπιαστική ΚΥΑ

Το περιεχόμενο της νέας ΚΥΑ που χαρακτηρίστηκε από τους δικηγόρους ως ντροπιαστική, συναντά την κατηγορηματική άρνηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να την εφαρμόσουν. Αν και η Συντονιστική Επιτροπή παρατηρεί ως θετική την πρόβλεψη για δωρεάν νομική βοήθεια στους αιτούντες άσυλο, ωστόσο προβάλλει τις έντονες αντιρρήσεις της ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις της ΚΥΑ που έρχονται, όπως τονίζει, σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο των δικηγόρων και την ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματός τους. Για το λόγο αυτό, ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να τεθεί το αίτημα των δικηγόρων για την άμεση κατάργηση των διατάξεων αυτών που πλήττουν, όπως αναφέρουν, τον πυρήνα του δικηγορικού λειτουργήματος.

Παράλληλα, προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αποχή των μελών τους, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρείται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τη νομική συμβουλευτική, μέχρι την κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων.

Η ανακοίνωση των Δικηγόρων της χώρας

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρεται:

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«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 4.7.2026, αποφάσισε ομόφωνα και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι η συμμετοχή των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας αποτελεί, κατ’ αρχάς, θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, διατάξεις της αριθ. 120961/26 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζουν τις σχετικές προϋποθέσεις πλήττουν τον πυρήνα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός καθορίζεται ιδίως από τον Κώδικα Δικηγόρων, τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία του Δικηγορικού Επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται κυρίως για τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 που προβλέπει επιπρόσθετη αμοιβή δικηγόρου στην περίπτωση που αιτούντες ωφελούμενοι, που υπάγονται στη διαδικασία συνόρων και συνεπώς, στερούνται ισχυρού προσφυγικού προφίλ, υποβάλλουν αίτηση εθελούσιας οικειοθελούς αναχώρησης εντός δύο (2) μηνών από την παροχή της καθοδήγησης προς αυτούς και του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 που προβλέπει τη δυνατότητα εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης, για σκοπούς εποπτείας και αξιολόγησης, να παρίσταται κατά τη διάρκεια συνεδρίας νομικής καθοδήγησης.

Οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, καθότι προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρρητο και την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος.

Η θέσπιση «κινήτρων» για την επίτευξη άλλων στόχων αλλά και η εποπτεία υπαλλήλων του Υπουργείου κατά την παροχή της νομικής καθοδήγησης δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν το δικηγορικό λειτούργημα αλλά και με την προσήκουσα παροχή νομικής συμβουλευτικής, όπως καθορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές και υπερνομοθετικές διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) έχει επισημάνει την ανάγκη διασφάλισης πλήρους ανεξαρτησίας των δικηγόρων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και παρέχουν νομική συμβουλευτική καθώς επίσης και την ανάγκη αποφυγής και αθέμιτων παρεμβάσεων στο έργο τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα το περιεχόμενο των άνω διατάξεων και ζητά την άμεση κατάργησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή :

Θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το δικηγορικό σώμα δεν θα συμμετέχει στην υλοποίηση της προαναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέχρι την κατάργηση των άνω διατάξεων .

Προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αποχή των μελών τους, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρείται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τη νομική συμβουλευτική, μέχρι την κατάργηση των άνω διατάξεων».