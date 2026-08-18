Μικρός ο κόσμος των spyware. Και στην Αθήνα, όπως φαίνεται, οι διαδρομές του έχουν έναν παράξενο τρόπο να ξανασυναντιούνται.

Ένα ερώτημα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον συνοδεύει την άφιξη της Πνινάτ Γιανάι στην Αθήνα: γνωρίζει τον Ταλ Ντίλιαν;

Δεν υπάρχει, τουλάχιστον με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τεκμηριωμένη πληροφορία που να αποδεικνύει προσωπική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο. Υπάρχει όμως μια σύμπτωση διαδρομών που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ είχε δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο της άμυνας, της ασφάλειας και της κυβερνοτεχνολογίας και, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, είχε μεσολαβήσει το 2015 σε συμφωνία για την πώληση του Pegasus της NSO Group στην Γκάνα.

Ο Ταλ Ντίλιαν, από την άλλη, είναι ένα από τα γνωστότερα ισραηλινά πρόσωπα της βιομηχανίας των συστημάτων παρακολούθησης και στην Ελλάδα το όνομά του είναι συνδεδεμένο με το σκάνδαλο του Predator.

Και υπάρχει ακόμη μία σύμπτωση που κάνει την ιστορία πιο ενδιαφέρουσα. Το Pegasus δεν είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Το Citizen Lab έχει αποκαλύψει ότι το κινητό του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου είχε παρακολουθηθεί επανειλημμένα με Pegasus, σε μια περίοδο κατά την οποία συμμετείχε στην εξεταστική επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση του Pegasus και άλλων spyware.

Το όλο θέμα έχει το παραπολιτικό του ενδιαφέρον: η νέα πρέσβης φτάνει σε μια χώρα όπου το Predator του Ντίλιαν προκάλεσε πολιτικό σεισμό, έχοντας η ίδια περάσει επαγγελματικά από μια συμφωνία για το Pegasus — το ίδιο spyware που εντοπίστηκε αργότερα στο τηλέφωνο Έλληνα ευρωβουλευτή.

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Μικρός ο κόσμος των spyware. Και στην Αθήνα, όπως φαίνεται, οι διαδρομές του έχουν έναν παράξενο τρόπο να ξανασυναντιούνται.

Ν.Α.