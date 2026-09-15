Το μήνυμα Ντίλιαν σε κυβέρνηση και δικαστικές αρχές και οι απαντήσεις του Ζαχαρία Κεσσέ.

Την ανακοίνωση του Ταλ Ντίλιαν για τον τερματισμό της έρευνας στην Κύπρο, αλλά και όσα ανέφερε για την Ελλάδα σχολίασε ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Ο κ. Κεσσές μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega 104,6 τόνισε ότι «Ο κύριος Ντίλιαν συνεργάστηκε, προμήθευσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και πολύ σύντομα θα το αποδείξει».

Κατά τον κ. Κεσσέ: «Ο κύριος Ντίλιαν, για άλλη μια φορά, στέλνει ένα μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση και προς τις δικαστικές αρχές. Διότι μιλάει για αφήγημα και ουσιαστικά παραπέμπει στα στοιχεία και στην αξιολόγηση των στοιχείων τα οποία θα εισφερθούν στη δευτεροβάθμια δίκη. Και δεύτερον, απαντάει και λέει ότι όσοι δημιούργησαν αυτό το αφήγημα περί ιδιωτών, πολύ σύντομα θα αναγκαστούν να παραδεχτούν την αλήθεια» και συνέχισε: «Την ίδια ημέρα που ο κύριος Ντίλιαν συμβιβαζόταν και το δικαστήριο στην Κύπρο αποφάσιζε να του επιβάλλει μια πολύ μικρή χρηματική ποινή, μιλάμε για τις 22 Φλεβάρη 2022, την ίδια ημέρα η ελληνική κυβέρνηση έδινε αυθημερόν την άδεια εξαγωγής στο Σουδάν μέσω της Κύπρου - Την ίδια μέρα, λοιπόν, που συμβιβαζόταν με την κυπριακή κυβέρνηση, την ίδια μέρα είχε φροντίσει και η ελληνική κυβέρνηση και είχε εξασφαλίσει την αυθημερόν άδεια εξαγωγής στο Σουδάν και μάλιστα η εξαγωγή έγινε από την Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου της Λάρνακα».

Να ασχοληθεί πλέον η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Ο κ. Κεσσές υπογράμμισε επίσης ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί με τι θέμα: «Όταν έρχεται η αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τα ζητήματα κατασκοπείας και καταγγέλλει μέσω του υπαλλήλου της ότι έπεσε θύμα κατασκοπείας, νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη περίσκεψη και επιμέλεια να ασχοληθεί πλέον η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου» και κατέληξε: «Νομίζω ότι παρακολουθούμε αλλεπάλληλα επεισόδια ενός μοτίβου συγκάλυψης. Αναζητείται μία θαρραλέα εισαγγελική αρχή, η οποία θα κάνει απλά τη δουλειά της. Και όταν λέω θα κάνει απλά τη δουλειά της, μόνο καταθέσεις να έπαιρνε, μόνο να έψαχνε τα κινητά τηλέφωνα, μόνο να αναζητούσε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν αποσπαστεί, θα ήμασταν πολύ κοντά στην ανεύρεση της αλήθειας».

Η δήλωση Ντίλιαν

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταλ Ντίλιαν εξέφρασε χθες την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου να τερματίσει την έρευνα για την υπόθεση του λεγόμενου «μαύρου βαν», κάνοντας λόγο για μια «σημαντική στιγμή ξεκαθαρίσματος».

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Ο Ντίλιαν σε δήλωση του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha της Κύπρου υποστήριξε ότι οι καταγγελίες είχαν διερευνηθεί εις βάθος στην Κύπρο πριν από πέντε έως έξι χρόνια και ότι η πρόσφατη επανεξέταση επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχει βάση ή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα επιχείρησαν, όπως αναφέρει, να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις «βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά».

Η πλήρης δήλωση του Ταλ Ντίλιαν έχει ως εξής:

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μια σημαντική στιγμή ξεκαθαρίσματος.

Οι καταγγελίες που αφορούσαν την υπόθεση του λεγόμενου “μαύρου βαν” διερευνήθηκαν εις βάθος στην Κύπρο πριν από πέντε με έξι χρόνια. Το ζήτημα επανεξετάστηκε πρόσφατα, σε ανεξάρτητη βάση, από μια έγκριτη αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν υπάρχει βάση ή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ακριβώς επειδή τα επίμαχα ζητήματα είχαν ήδη εξεταστεί δεόντως.

Χαιρετίζω και σέβομαι τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των κυπριακών αρχών, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν μετά από ενδελεχή έρευνα.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η σαφής απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις, βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά.

Άλλωστε, υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε ένα αφήγημα και στα πραγματικά περιστατικά που κρύβονται πίσω από αυτό. Η επανάληψη δεν συνιστά απόδειξη, και οι πολιτικές ή επικοινωνιακές πιέσεις δεν μπορούν να μεταβάλουν τα πραγματικά δεδομένα.

Για μένα, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταλαγιάσει ο “θόρυβος” που έχει δημιουργηθεί. Παραμένω πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και των άλλων τριών κατηγορουμένων.

Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν».

Αυτούσια η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα

«Σε σχέση με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, “αναφορικά με τις ενέργειες για διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση του ‘μαύρου βαν’”, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022 που εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, η Αρχή, με διαβαθμισμένη επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα για την πρόθεσή της για διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με πολύ συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης του “μαύρου βαν”, οι οποίες αναγράφονταν λεπτομερώς στην εν λόγω επιστολή και δεν αφορούσαν στον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία. Με την επιστολή της η Αρχή ζητούσε να ενημερωθεί καθηκόντως κατά πόσον, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εμποδίζεται να διεξάγει τη δική της έρευνα.

2. Στις 30 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε επίσης με διαβαθμισμένη επιστολή στην Αρχή ότι, όλες ανεξαιρέτως οι πτυχές που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω επιστολή της είχαν ήδη διερευνηθεί από την Αστυνομία και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, ενημερώνοντας την για το αποτέλεσμα της διερεύνησης και την εξέλιξη της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου.

3. Με βάση την πιο πάνω απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα και δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022, η Αρχή αποφάσισε να τερματίσει την έρευνα για το “μαύρο βαν”, ενημερώνοντας τον Γενικό Εισαγγελέα με επιστολή της ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026.

4. Η αναφορά στην παράγραφο 7 της ανακοίνωσης της Αρχής ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία, ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που αυτή περιείχε, όσο και του ότι η ίδια η Αρχή, ορθά, είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026».