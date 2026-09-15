Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση της έως το 2027.

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκαλεί προβληματισμό στο εσωτερικό του οργανισμού, με την επιτροπή προσωπικού να καλεί την ηγεσία της ΕΚΤ να αποσαφηνίσει εάν η Γαλλίδα αξιωματούχος προτίθεται να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων απέστειλαν επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, προειδοποιώντας ότι η «παρατεταμένη αβεβαιότητα» γύρω από την παραμονή της Λαγκάρντ στην κορυφή της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη προς το θεσμικό όργανο.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, η κατάσταση θα μπορούσε «να επηρεάσει την εμπιστοσύνη στις επικοινωνίες της ΕΚΤ, να προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς και να περιπλέξει τον ομαλό σχεδιασμό της διαδοχής στην ηγεσία και των στρατηγικών προτεραιοτήτων». Η παρέμβαση της επιτροπής προσωπικού έρχεται να αναδείξει τις εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ εργαζομένων και ηγεσίας της ΕΚΤ γύρω από ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες προκλήσεις τόσο στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο ηγεσίας.

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση της έως το 2027. Ωστόσο, έχει αποφύγει επανειλημμένα να δεσμευτεί ρητά ότι θα εξαντλήσει την οκταετή θητεία της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Οι σχετικές εικασίες ενισχύθηκαν εκ νέου την περασμένη εβδομάδα, όταν, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για τα σχέδιά της, η πρόεδρος της ΕΚΤ περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν υπάρχει τίποτα προς ανακοίνωση».

Η απουσία μιας κατηγορηματικής τοποθέτησης διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της και, μαζί, τη συζήτηση για τη διαδικασία διαδοχής στην κορυφή της ΕΚΤ. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στην ηγεσία της θα μπορούσε να επηρεάσει τον σχεδιασμό των επόμενων στρατηγικών της κινήσεων.