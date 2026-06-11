Η Κριστίν Λαγκάρντ επεσήμανε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να παραμείνει πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027

Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συνεχίσει να καθορίζεται από τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία και την αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση χωρίς εκ των προτέρων δέσμευση για συγκεκριμένη πορεία, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας υπογράμμισε ότι το περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας που έχει διαμορφώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθιστά αδύνατες τις ασφαλείς προβλέψεις για τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ και τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Όπως ανέφερε, οι πλήρεις συνέπειες της σύγκρουσης θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της ανόδου των τιμών της ενέργειας, καθώς και από τις δευτερογενείς επιδράσεις που θα προκύψουν στην οικονομία.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος συνεχίζει να δημιουργεί ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την ανάπτυξη της ευρωζώνης, με τις διαταραχές στην ενέργεια και στις εφοδιαστικές αλυσίδες να αποτελούν βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι όσο οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να περάσουν οι πιέσεις αυτές και στον ευρύτερο πληθωρισμό μέσω δευτερογενών επιπτώσεων, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ ήδη διαπιστώνει μια σταδιακή διάχυση των ανατιμήσεων στην οικονομία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να παραμείνει πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Αναφερόμενη στις αποφάσεις της συνεδρίασης, η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εγκρίθηκε ομόφωνα και χωρίς επιφυλάξεις, ενώ δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές. Χαρακτήρισε την κίνηση τόσο αναγκαία όσο και ένα σημαντικό μήνυμα, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η ΕΚΤ παραμένει σε καλή θέση για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση.

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Η Λαγκάρντ σημείωσε ακόμη ότι ο πόλεμος επιβαρύνει ήδη την οικονομική δραστηριότητα της ευρωζώνης, με τον τομέα των υπηρεσιών να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Αντίθετα, η μεταποίηση εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει αποθέματα για να αντιμετωπίσουν πιθανές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ θετικά συμβάλλουν και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, η ζήτηση για εργασία επιβραδύνεται περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και η ΕΚΤ εκτιμά πλέον ότι η εγχώρια ζήτηση θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της. Η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της οικονομίας της ευρωζώνης, διατηρώντας παράλληλα μια υγιή δημοσιονομική πολιτική.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη ένα περιβάλλον στο οποίο η ανάπτυξη απουσιάζει ή απειλείται σοβαρά, επικαλούμενη τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ που τοποθετούν την ανάπτυξη στο 0,8% το 2026, στο 1,2% το 2027 και στο 1,5% το 2028.

Τέλος, αποκάλυψε ότι οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ έχουν ήδη επικαιροποιήσει τόσο το δυσμενές όσο και το ακραίο σενάριο για την πορεία της οικονομίας, ενώ επεξεργάζονται και ένα τρίτο, ηπιότερο σενάριο, προκειμένου να αξιολογήσουν το σύνολο των πιθανών εξελίξεων που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

