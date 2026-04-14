Πρόσθετο βάρος στις ανησυχίες έδωσαν και οι νέες προβλέψεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις του για τον παγκόσμιο πληθωρισμό, προβλέποντας 4,4% το 2026 και 3,7% το 2027.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι η οικονομία της ευρωζώνης έχει ήδη απομακρυνθεί από το βασικό σενάριο που είχε καταρτίσει η ΕΚΤ για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο –τουλάχιστον προς το παρόν– να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για άμεση αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Μιλώντας στο Bloomberg από την Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε πως η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται «ανάμεσα στο βασικό και το δυσμενές σενάριο», υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα εξακολουθεί να έχει ως βασική πυξίδα τη σταθερότητα των τιμών και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εκτινάξει το ενεργειακό κόστος και έχουν επιβαρύνει σημαντικά το οικονομικό κλίμα στην ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη κινείται ήδη αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%, με την ΕΚΤ να εξετάζει πλέον κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις θα αποδειχθούν παροδικές ή περισσότερο επίμονες.

Παρά τη συγκρατημένη στάση της Λαγκάρντ, οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες, εκτιμώντας ότι η πρώτη κίνηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη στην προσεχή συνεδρίαση της ΕΚΤ στα τέλη Απριλίου. Οι επενδυτές βλέπουν συνολικά περισσότερες από δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, αν και η πορεία αυτή παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία των τιμών ενέργειας.

Πρόσθετο βάρος στις ανησυχίες έδωσαν και οι νέες προβλέψεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις του για τον παγκόσμιο πληθωρισμό, προβλέποντας 4,4% το 2026 και 3,7% το 2027. Για την ευρωζώνη, το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,6% φέτος, σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ.

Στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας, ολοένα και περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το βασικό σενάριο καθίσταται λιγότερο πιθανό όσο η κρίση παρατείνεται και αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ προβλέπει κορύφωση του πληθωρισμού στο 4,2%, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης δεν αποκλείεται ακόμη και σύντομη ύφεση, συνοδευόμενη από άνοδο των τιμών πάνω από το 6%.