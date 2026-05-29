Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η εκκλησία, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάει την Αγία Θεοδοσία την Παρθενομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη, μία από τις γνωστότερες αγίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Θεοδοσία
- Θεοδόσης / Θεοδόσιος
- Ολβιανός
- Υπόμνημα
Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Θεοδοσία ξεχώρισε για την πίστη και το θάρρος της κατά την περίοδο της Εικονομαχίας και τιμάται ιδιαίτερα για την αφοσίωσή της στις ιερές εικόνες.
Η γιορτή της 29ης Μαΐου συνδέεται επίσης ιστορικά με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, γεγονός που δίνει στη μέρα ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική σημασία για τον ελληνισμό.