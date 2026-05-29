Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν χάσει περίπου το 20% της αξίας τους από τα υψηλά επίπεδα του 2026, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο αισιόδοξοι για την προοπτική μιας διαρκούς συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Το Μπρεντ είναι στα 92,56 δολάρια το βαρέλι. Σε μηνιαία βάση, οι απώλειες αγγίζουν το 19%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση από την περίοδο της πανδημίας Covid-19 και απομακρύνοντας την τιμή του περίπου 20% από τα φετινά υψηλά. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι απώλειες από την αρχή του Μαΐου ανέρχονται στο 16,5%.

Οι τιμές της ενέργειας είχαν εκτοξευθεί μετά την έναρξη των συγκρούσεων στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ - έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως - είχε ουσιαστικά διακοπεί. Πριν από την κρίση, περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς περνούσε από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει στους όρους ενός μνημονίου κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, το οποίο θα επεκτείνει την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η συμφωνία αναμένει ακόμη την τελική έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι εντάσεις στην περιοχή δεν έχουν εκλείψει. Την Πέμπτη, ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και έστειλαν επιθετικά drones προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η ελβετική τράπεζα UBS επισημαίνει ότι, παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια άμεσης αποκατάστασης της θαλάσσιας κυκλοφορίας ή των ενεργειακών ροών στην περιοχή. Οι φορτώσεις αργού πετρελαίου εντός του Περσικού Κόλπου παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ οι εξαγωγές του Ιράν τον Μάιο υπολογίζονται κάτω από τα 300.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι 1,5 εκατ. βαρελιών τον Απρίλιο και 1,7 εκατ. βαρελιών τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της International Capital Markets Association (ICMA), οι τιμές του αργού είναι πιθανό να κινηθούν στο εύρος των 90-100 δολαρίων ανά βαρέλι έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας στην περιοχή.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, η επιστροφή των ενεργειακών ροών στα προ της κρίσης επίπεδα δεν θα είναι άμεση. Οι εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, διυλιστήρια και αγωγούς στον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα περιορισμένα αποθέματα, εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου.