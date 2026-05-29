Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν τις πληροφορίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, η συμφωνία εξακολουθεί να τελεί υπό την έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, το Μπρεντ υποχωρεί κατά 0,86% στα 92,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει απώλειες 1,06%, διαμορφούμενο στα 87,96 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, οι τιμές είχαν ενισχυθεί μετά από νέο κύκλο στρατιωτικών ενεργειών μεταξύ των δύο χωρών. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Κουβέιτ αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικό στόχο εντός του Ιράν, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά ιρανικά drones καταρρίφθηκαν.

Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να προεξοφλούν ένα πιο αισιόδοξο σενάριο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι τιμές του αργού έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 10% από τις 18 Μαΐου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, δίνοντας περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει πρόοδο, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προτιμά τη διπλωματική οδό και θα δώσει στις διαπραγματεύσεις «κάθε ευκαιρία να πετύχουν».

Στο επίκεντρο παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε προσχέδιο μνημονίου που προβλέπει την επαναφορά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα προ της κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις σχετικές πληροφορίες ως «εντελώς κατασκευασμένες», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι καμία χώρα δεν θα ασκεί έλεγχο στη διέλευση πλοίων από τα Στενά.

Από την πλευρά της, η Citigroup εκτίμησε ότι οι αγορές πετρελαίου βρίσκουν σταδιακά πιο σταθερό έδαφος, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τα σενάρια σοβαρής διαταραχής της προσφοράς. Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον χρόνο επίτευξης μιας συμφωνίας εξακολουθεί να τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη μελλοντική στάση των κεντρικών τραπεζών.