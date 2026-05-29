Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Λάρισα, στη δημοτική ενότητα Γόννων, το μεσημέρι της Παρασκευή, λόγω της οποίας «σηκώθηκαν» και δύο αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί σπίτια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αλλά στην περιοχή υπάρχουν στάβλοι και αγροτικές αποθήκες.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη. Επίσης, επιχειρούν 38 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσκολεύει το έργο τους.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2060346359429955913}