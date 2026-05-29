Διπλασιάζονται οι έλεγχοι, αυξάνονται τα πρόστιμα.

Από αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την εισιτηριοδιαφυγή στα ΜΜΜ, με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να αυξάνονται αισθητά.

Σύμφωνα με τον νόμο 5290/2026 και το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου, το πρόστιμο για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο σε Μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, από περίπου 72 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, όπως μαθητές, φοιτητές και άτομα με αναπηρία, το ποσό ορίζεται στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 50%, εφόσον ο παραβάτης αποκτήσει μέσα σε διάστημα δέκα ημερών προσωποποιημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί όχι μόνο να περιορίσει την παραβατικότητα αλλά και να ενισχύσει τη σταθερή χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την εισιτηριοδιαφυγή το πρώτο 4μηνο του 2026

Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3,48 εκατομμύρια έλεγχοι εισιτηρίων στα αστικά μέσα μεταφοράς, σχεδόν διπλάσιοι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών στον ΟΑΣΑ ξεπέρασαν τα 113,5 εκατομμύρια, με σημαντική αύξηση τόσο στα λεωφορεία όσο και στο Μετρό.

Συγκεκριμένα, στα λεωφορεία οι επικυρώσεις αυξήθηκαν κατά 25%, φτάνοντας τα 34,7 εκατομμύρια από 27,8 εκατομμύρια πέρσι, ενώ στο Μετρό καταγράφηκε άνοδος 9,1%, με τις επικυρώσεις να αγγίζουν τα 78,9 εκατομμύρια.

Παράλληλα, οι αρχές προχωρούν και στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Σε σταθμούς του δικτύου εγκαθίστανται κάμερες με ειδικό λογισμικό που μπορεί να εντοπίζει επιβάτες οι οποίοι περνούν πίσω από άλλους εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα της μπάρας χωρίς να επικυρώνουν εισιτήριο. Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται για τον εντοπισμό σταθμών με αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας και την ενίσχυση της παρουσίας ελεγκτών.