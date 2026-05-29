Πυροσβέστες και εθελοντές έχουν ριχθεί στη μάχη με τις φλόγες.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε γεωργική έκταση στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η φωτιά καίει σε ελαιώνα πίσω από την περιοχή του Πεντεσκούφι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές για τον περιορισμό του μετώπου.

Στην μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχθεί 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και σπεύδει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.