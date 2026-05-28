Πρόκειται για 5ετές πρόγραμμα (2026-2030) για την ενίσχυση με 16,8 εκατ. ευρώ των Μέσων Ενημέρωσης της χώρας μας.

Σε εφαρμογή είναι η υλοποίηση του πενταετούς Προγράμματος (2026-2030) για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης της χώρας. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, θεσπίζεται το νομικό και οικονομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση του δημοσιογραφικού κλάδου.

Το Πρόγραμμα έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτείται με το ποσό των 16.800.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη της ενημέρωσης, η προστασία των θέσεων εργασίας και η διατήρηση της πολυφωνίας στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Πλαίσιο και στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση της αγοράς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία επηρεάστηκε από τις οικονομικές μεταβολές των προηγούμενων ετών. Η χρηματοδότηση των 16,8 εκατομμυρίων ευρώ κατανέμεται σε ορίζοντα πενταετίας με σκοπό να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του κλάδου να προχωρήσουν σε επενδύσεις, να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες.

Η κυβέρνηση, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, επισημαίνει ότι η ενίσχυση αυτή δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί δομικό πρόγραμμα στήριξης. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις δίνονται με διαφάνεια, χωρίς να προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρατική στήριξη των επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η ρύθμιση καλύπτει οριζόντια τις επιχειρήσεις του κλάδου, στις οποίες περιλαμβάνονται ο τύπος, τα ραδιοφωνικά μέσα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα ψηφιακά μέσα της περιφέρειας και της επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτεία επιδιώκει να στηρίξει όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές πιέσεις.

Δικαίωμα υπαγωγής και χρηματοδότησης έχουν:

Οι επιχειρήσεις έκδοσης πανελλαδικών, περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.

Οι επιχειρήσεις περιοδικού τύπου.

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου (i-sites).

Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Η συμπερίληψη των ψηφιακών ιστοσελίδων (i-sites) και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών δείχνει την πρόθεση προσαρμογής της νομοθεσίας στα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς, όπου η ενημέρωση μετατοπίζεται σταδιακά προς το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Οι δύο πρώτες δράσεις του Προγράμματος

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει από σήμερα 28 Μαΐου και περιλαμβάνει δύο δράσεις με συγκεκριμένα κριτήρια και προθεσμίες:

1. Κάλυψη Εργοδοτικής Εισφοράς στον ΕΔΟΕΑΠ

Η πρώτη δράση αφορά την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 2% επί του κύκλου εργασιών, την οποία κατέβαλαν οι επιχειρήσεις των Μέσων Ενημέρωσης στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) για το έτος 2025. Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το ποσό αυτό, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιρειών.

Με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών, η συγκεκριμένη ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 20% για όλους τους δικαιούχους, προσφέροντας επιπλέον οικονομική στήριξη. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη δράση αυτή υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΔΟΕΑΠ. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών ξεκίνησε σήμερα 28 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2026.

2. Επιχορήγηση έντυπου και περιοδικού Τύπου

Η δεύτερη δράση ενεργοποιήθηκε με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου, και αφορά την άμεση οικονομική ενίσχυση των εφημερίδων και των περιοδικών εκδόσεων για το έτος 2026. Η κατανομή των χρηματικών ποσών προς τις επιχειρήσεις γίνεται με βάση αντικειμενικά οικονομικά και εργασιακά στοιχεία, όπως ο Κύκλος Εργασιών και οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πανελλαδικές εφημερίδες λαμβάνουν ένα σταθερό ποσό βάσης που ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ημερήσιες εφημερίδες, καθώς αυτές έχουν μεγαλύτερα έξοδα παραγωγής και εκτύπωσης. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις έως την 30ή Ιουνίου 2026.

Προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και λογοδοσία

Η παροχή της κρατικής χρηματοδότησης δεν γίνεται χωρίς όρους. Η κυβέρνηση έχει συνδέσει την καταβολή των χρημάτων με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρήσουν συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν την προστασία των εργαζομένων, τη δεοντολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:

-Διατήρηση των θέσεων εργασίας: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τουλάχιστον το 90% του συνολικού αριθμού των θέσεων εργασίας τους για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης.

Ο όρος αυτός αποσκοπεί στην αποτροπή απολύσεων στον κλάδο της δημοσιογραφίας και της τεχνικής υποστήριξης των μέσων.

-Τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας κατά την παραγωγή και τη διάχυση των ειδήσεων. Η παραβίαση των κανόνων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις ή και σε απώλεια της χρηματοδότησης.

-Ενίσχυση της θέσης των γυναικών: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης δράσεων για την ισότητα των φύλων και την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών εργαζομένων μέσα στις επιχειρήσεις των Μέσων Ενημέρωσης.

-Εκπαίδευση του προσωπικού κατά της παραπληροφόρησης: Οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν προγράμματα κατάρτισης για τους δημοσιογράφους και το υπόλοιπο προσωπικό. Η εκπαίδευση αφορά τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων (fake news), οι οποίες αποτελούν πρόβλημα για την εγκυρότητα της ενημέρωσης.

Ορίζοντας πενταετίας και αναμενόμενα αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα προβλέπει την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων σε ετήσια βάση έως το 2030. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ροή των χρηματικών πόρων προς την αγορά και επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να κάνουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η ενίσχυση του κλάδου των ΜΜΕ συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των θεσμών. Η ύπαρξη οικονομικά σταθερών μέσων ενημέρωσης μειώνει την εξάρτησή τους από εξωτερικούς παράγοντες και ενισχύει την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, η έμφαση που δίνεται στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στην εκπαίδευση του προσωπικού βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα διεθνή δεδομένα της ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα διενεργούν ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος για να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις τηρούν τους όρους σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων στο κράτος.

Η έναρξη των δύο πρώτων δράσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, με την αγορά των Μέσων Ενημέρωσης να αναμένει τα αποτελέσματα από τη διοχέτευση των πρώτων κεφαλαίων εντός του καλοκαιριού του 2026.

