Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει σαφείς επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Με προβληματισμό υποδέχθηκαν οι παραγωγικοί φορείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρότι τα μέτρα κρίνονται σε γενικές γραμμές θετικά ως προς την κατεύθυνσή τους, εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι παραμένουν σημαντικά κενά, κυρίως σε ό,τι αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι «κάθε μέτρο που στηρίζει τους πολίτες είναι ευπρόσδεκτο και καλοδεχούμενο», ωστόσο εκφράζει σαφείς επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων που αφορούν τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 72 δόσεις για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα το 2023 δεν επαρκεί για να δώσει ουσιαστική ανάσα στην αγορά, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μειωμένη κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η πλειονότητα των βιώσιμων επιχειρήσεων έχει ήδη ενταχθεί σε υφιστάμενα σχήματα ρύθμισης, εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 έως 24 δόσεων. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνεται, εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα επαναρύθμισης αυτών των οφειλών, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μένουν εκτός νέων διευκολύνσεων. Παράλληλα, όσες επιχειρήσεις έχουν παλαιότερα αρρύθμιστα χρέη βρίσκονται ουσιαστικά εκτός αγοράς, καθώς οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι.

Ο Εμπορικός Σύλλογος επαναφέρει στο προσκήνιο την πρότασή του για ρύθμιση έως 120 δόσεων, χωρίς περιορισμούς ως προς την ένταξη και ήδη ρυθμισμένων οφειλών. Όπως τονίζεται, ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τη ρευστότητα και να επιτρέψει σε περισσότερες επιχειρήσεις να παραμείνουν ενεργές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, με τον Σύλλογο να ζητά την υποχρεωτική άρση τους όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Παράλληλα, προτείνεται η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.800 ευρώ μηνιαίως, με περαιτέρω αυξήσεις για τους ιδιώτες βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή. «Το 2014 δεν είναι 2026», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με έμφαση στην ανάγκη προσαρμογής των ορίων στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η προστασία ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης αποτελεί ζήτημα αξιοπρέπειας, υπογραμμίζοντας πως «το κράτος οφείλει να εισπράττει, αλλά και ο πολίτης πρέπει να μπορεί να ζει».

Από την πλευρά του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών εμφανίζεται πιο θετικό απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο πρόεδρός του, Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε ότι το Επιμελητήριο υποδέχεται θετικά τα μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, περιορισμένης ρευστότητας και διεθνούς αβεβαιότητας.

Ο κ. Μπρατάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παράταση της επιδότησης στο diesel και στη συνέχιση της στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ενώ στάθηκε κυρίως στις παρεμβάσεις για τη ρύθμιση οφειλών. Όπως σημείωσε, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, η δυνατότητα αποπληρωμής σε 72 δόσεις και η υπό προϋποθέσεις άρση δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι η αγορά έχει ανάγκη από πιο σταθερές και μόνιμες λύσεις, πέρα από προσωρινές ρυθμίσεις. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις ζητούν ένα περιβάλλον που να ενισχύει διαρκώς τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε την ανάγκη για μείωση του μη μισθολογικού κόστους, βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί η ανάγκη επαναφοράς της ρύθμισης των 120 δόσεων, αίτημα που επανέρχεται δυναμικά στο δημόσιο διάλογο. Οι φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι μόνο μέσα από πιο γενναίες και οριζόντιες παρεμβάσεις θα μπορέσει να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η αναπτυξιακή προοπτική της επιχειρηματικότητας στη χώρα.