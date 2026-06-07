Θα τα αντικαταστήσει με λευκά αυγά. Η απόφαση έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Sainsbury's ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει σταδιακά να διαθέτει καφέ αυγά με τη δική της ετικέτας και θα τα αντικαταστήσει με λευκά αυγά.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη των στόχων της για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα (net zero) τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται η εταιρεία, τα λευκά αυγά έχουν περίπου 12,7% μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα σε σύγκριση με τα καφέ αυγά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κότες που γεννούν λευκά αυγά είναι μικρότερες σε μέγεθος, καταναλώνουν λιγότερη τροφή και παράγουν λιγότερα απόβλητα. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται λιγότεροι φυσικοί πόροι για την εκτροφή τους, γεγονός που μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής αυγών.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι οι λευκόφτερες όρνιθες παρουσιάζουν καλύτερους δείκτες ευζωίας. Συγκεκριμένα, είναι λιγότερο επιρρεπείς σε συμπεριφορές όπως το ράμφισμα των φτερών μεταξύ τους, ενώ συνήθως ζουν περισσότερο και παραμένουν παραγωγικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβάλλει τόσο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους παραγωγής.

Η απόφαση έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να αγοράζουν καφέ αυγά εδώ και δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1970 τα λευκά αυγά ήταν πιο συνηθισμένα στα βρετανικά σούπερ μάρκετ, όμως σταδιακά επικράτησε η αντίληψη ότι τα καφέ αυγά είναι πιο υγιεινά ή πιο θρεπτικά.

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Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το χρώμα του κελύφους δεν επηρεάζει τη γεύση ούτε τη διατροφική αξία του αυγού. Η διαφορά οφείλεται αποκλειστικά στον τύπο κότας που το παράγει.

Η Sainsbury's τονίζει ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα, γεύση και θρεπτική αξία, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας πιο βιώσιμης επιλογής. Η μετάβαση στα λευκά αυγά θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε συνεργασία με τους προμηθευτές της εταιρείας.

Πηγή huffingtonpost.co.uk