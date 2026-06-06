Είτε σας αρέσουν μελάτα είτε σφιχτά, έχουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να βράσετε σωστά ένα αυγό.

Το βραστό αυγό αποτελεί μία από τις πιο απλές αλλά και πιο παρεξηγημένες παρασκευές στην κουζίνα. Παρότι φαίνεται εύκολο, η επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος — είτε πρόκειται για έναν βελούδινο, ρευστό κρόκο είτε για ένα απόλυτα σφιχτό βραστό αυγό — απαιτεί σωστή τεχνική και ακριβή χρόνο μαγειρέματος.

Όπως αναφέρει το bhg, οι λάτρεις της μαγειρικής διαφωνούν εδώ και χρόνια για την καλύτερη μέθοδο. Κάποιοι επιλέγουν την παραδοσιακή κατσαρόλα με βραστό νερό, άλλοι ορκίζονται στον ατμό, ενώ όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν χύτρες ταχύτητας και πολυμάγειρες για σταθερά αποτελέσματα. Σύμφωνα με ειδικούς της γαστρονομίας, ο ατμός θεωρείται σήμερα μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές, καθώς βοηθά τα αυγά να ξεφλουδίζονται ευκολότερα μετά το μαγείρεμα.

Η κλασική μέθοδος στην κατσαρόλα

Για τα παραδοσιακά σφιχτά βρασμένα αυγά, τοποθετήστε τα αυγά σε μία στρώση μέσα σε κατσαρόλα και καλύψτε τα με κρύο νερό, περίπου 2,5 εκατοστά πάνω από την επιφάνειά τους. Ζεστάνετε μέχρι το νερό να φτάσει σε έντονο βρασμό και αμέσως αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Στη συνέχεια σκεπάστε την και αφήστε τα αυγά να παραμείνουν στο ζεστό νερό για περίπου 15 λεπτά. Αμέσως μετά μεταφέρετέ τα σε μπολ με παγωμένο νερό, ώστε να διακοπεί η διαδικασία μαγειρέματος και να ξεφλουδίζονται πιο εύκολα.

Γιατί ο ατμός κερδίζει έδαφος

Η μέθοδος του ατμού έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια. Τα αυγά τοποθετούνται σε καλάθι ατμού πάνω από το νερό, χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφο μαγείρεμα και, σύμφωνα με πολλούς επαγγελματίες της κουζίνας, σημαντικά ευκολότερο ξεφλούδισμα.

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Βραστά αυγά στη χύτρα ταχύτητας

Οι σύγχρονες χύτρες ταχύτητας και οι δημοφιλείς πολυμάγειρες προσφέρουν ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή. Όπως και στον ατμό, τα αυγά τοποθετούνται σε ειδική σχάρα ή καλάθι πάνω από το νερό, εξασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα και ακριβή έλεγχο του βαθμού ψησίματος.

Η εναλλακτική λύση του φούρνου

Όταν χρειάζεται να ετοιμάσετε μεγάλη ποσότητα αυγών, ο φούρνος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πρακτικός. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C, τα αυγά τοποθετούνται σε φόρμα για μάφιν και ψήνονται για περίπου 30 λεπτά. Έπειτα μεταφέρονται απευθείας σε παγωμένο νερό για δέκα λεπτά.

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδανική για οικογενειακές συγκεντρώσεις, γιορτές ή την προετοιμασία πασχαλινών αυγών, καθώς επιτρέπει το ταυτόχρονο μαγείρεμα πολλών αυγών χωρίς συνεχή επίβλεψη.

Πώς να πετύχετε το τέλειο μαλακό βραστό αυγό

Για όσους προτιμούν τον κρόκο ρευστό ή με υφή «μαρμελάδας», η διαδικασία είναι απλή. Αφού το νερό αρχίσει να βράζει, τα αυγά τοποθετούνται προσεκτικά μέσα στην κατσαρόλα και βράζουν σε χαμηλή ένταση για περίπου έξι λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ένας τρυφερός κρόκος που ταιριάζει ιδανικά σε ramen, σαλάτες και μπολ πρωινού.

Το μυστικό για εύκολο ξεφλούδισμα

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα είναι το τσόφλι που κολλάει στο ασπράδι. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση παγωμένου νερού αμέσως μετά το μαγείρεμα, καθώς και το ελαφρύ χτύπημα του αυγού στον πάγκο πριν από το ξεφλούδισμα. Ξεκινώντας από το φαρδύτερο άκρο, όπου βρίσκεται ο αεροθάλαμος, το τσόφλι αφαιρείται συνήθως πολύ πιο εύκολα.

Η σωστή επιλογή και αποθήκευση

Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος ξεκινά από την αγορά. Επιλέγετε πάντα καθαρά και άθικτα αυγά από ψυγόμενες προθήκες, αποφεύγοντας όσα είναι ραγισμένα ή λερωμένα. Η αποθήκευσή τους στο αρχικό κουτί, με τη μυτερή πλευρά προς τα κάτω, συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα βραστά αυγά αποτελούν μία από τις πιο θρεπτικές και ευέλικτες τροφές. Μπορούν να καταναλωθούν μόνα τους, να προστεθούν σε σαλάτες, σάντουιτς και μπολ πρωινού ή να χρησιμοποιηθούν σε δημοφιλείς συνταγές όπως η αυγοσαλάτα και τα γεμιστά αυγά.

Είτε προτιμάτε τον κρόκο ρευστό, «μαρμελάδας» ή πλήρως σφιχτό, η επιτυχία βρίσκεται στον σωστό χρόνο και στη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Με λίγη προσοχή, το τέλειο βραστό αυγό μπορεί να γίνει μία από τις πιο εύκολες και απολαυστικές συνταγές της καθημερινότητας.