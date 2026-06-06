Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι οι ίδιες οικογενειακές στιγμές καταγράφονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο στη μνήμη γονέων και παιδιών, δημιουργώντας συχνά δύσκολες και συναισθηματικά φορτισμένες αναδρομικές συζητήσεις στην ενήλικη ζωή.

Υπάρχουν στιγμές της παιδικής ηλικίας που δεν φαίνονται σημαντικές όταν συμβαίνουν, αλλά επιστρέφουν δεκαετίες αργότερα με τρόπο απροσδόκητα έντονο. Συχνά, ενήλικες ηλικίας 40 ή 50 ετών φέρνουν ξανά στη συζήτηση μια φράση που άκουσαν από τους γονείς τους στην παιδική ηλικία — μια φράση που οι γονείς, πλέον γύρω στα 70, δεν θυμούνται καθόλου ότι ειπώθηκε.

Όπως αναφέρει το artfulparent, αυτές οι στιγμές δεν είναι σπάνιες και σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία της μνήμης, δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη λάθους από καμία από τις δύο πλευρές. Αντιθέτως, συχνά αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη μνήμη: επιλεκτικά, συναισθηματικά και με διαφορετική «ένταση» ανάλογα με το ποιος βιώνει το γεγονός.

Η επιστήμη της αρνητικής μνήμης

Ένα από τα πιο γνωστά ευρήματα στην ψυχολογική έρευνα είναι η λεγόμενη «αρνητική προκατάληψη» της μνήμης. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν συγκεντρωθεί εδώ και δεκαετίες, οι αρνητικές εμπειρίες τείνουν να καταγράφονται πιο έντονα και να παραμένουν στη μνήμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με ουδέτερες ή θετικές εμπειρίες ίσης έντασης.

Αυτό σημαίνει ότι μια μεμονωμένη, αρνητική φράση από έναν γονέα μπορεί να αποκτήσει δυσανάλογη βαρύτητα στη μνήμη του παιδιού, ακόμη κι αν συνοδεύτηκε από χιλιάδες θετικές ή ουδέτερες στιγμές. Η εμπειρία αυτή δεν υποδηλώνει «λανθασμένη» μνήμη, αλλά διαφορετικό τρόπο κωδικοποίησης και αποθήκευσης των γεγονότων.

Γιατί ο γονέας δεν θυμάται

Από την πλευρά του γονέα, η ίδια φράση μπορεί να μην έχει καταγραφεί ως σημαντική στιγμή. Συχνά ειπώθηκε σε μια καθημερινή, ρουτίνα κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση ή πρόθεση να αφήσει ίχνος. Μέσα σε χιλιάδες παρόμοιες αλληλεπιδράσεις, δεν ξεχωρίζει αρκετά ώστε να αποθηκευτεί στη μνήμη.

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Αντίθετα, για το παιδί, ειδικά σε αναπτυξιακή ηλικία, οι γονεϊκές λέξεις έχουν αυξημένο συναισθηματικό βάρος. Μια φράση μπορεί να ερμηνευτεί ως αξιολόγηση της ταυτότητας ή της αξίας του, με αποτέλεσμα να ενσωματωθεί βαθύτερα στον εσωτερικό ψυχισμό.

Η στιγμή της αναδρομής

Όταν αυτή η διαφορά μνήμης έρχεται στην επιφάνεια, η συζήτηση είναι συχνά δύσκολη. Το ενήλικο παιδί μπορεί να έχει κουβαλήσει για χρόνια την επίδραση μιας φράσης, ενώ ο γονέας την ακούει για πρώτη φορά ως κάτι που ποτέ δεν θυμάται να έχει ειπωθεί.

Αυτό δημιουργεί μια έντονη συναισθηματική ασυμμετρία: από τη μία πλευρά υπάρχει ένα βίωμα που διαμορφώθηκε για δεκαετίες, και από την άλλη μια απουσία ανάμνησης που δεν επιτρέπει άμεση αναγνώριση της στιγμής.

Τι λέει η έρευνα για αυτή την ασυμμετρία

Η επιστημονική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι τέτοιες διαφορές δεν είναι ασυνήθιστες. Η ίδια εμπειρία μπορεί να αποκτήσει διαφορετική «ψυχολογική βαρύτητα» ανάλογα με τον ρόλο, την ηλικία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο βιώνεται.

Έτσι, η πρόταση που ο γονέας δεν θυμάται να είπε, μπορεί να έχει γίνει κομμάτι της εσωτερικής αφήγησης του παιδιού για τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η πρόθεση του γονέα ήταν αρνητική ή ότι η μνήμη του παιδιού είναι λανθασμένη· σημαίνει ότι η ίδια στιγμή αποθηκεύτηκε με διαφορετικό τρόπο σε δύο διαφορετικά μυαλά.

Η αναγνώριση αυτής της ασυμμετρίας δεν αναιρεί το παρελθόν, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση στο παρόν. Το ενήλικο παιδί δεν σταματά να έχει την εμπειρία, αλλά ο γονέας μπορεί να δει ότι κάτι που δεν θυμάται είχε πραγματική επίδραση.

Αντίστοιχα, ο γονέας δεν χρειάζεται να «υπερασπιστεί» τη μνήμη του, αλλά να αναγνωρίσει ότι η εμπειρία του παιδιού υπήρξε πραγματική. Σε αυτό το σημείο, η συζήτηση μετακινείται από το «τι συνέβη ακριβώς» στο «πώς βιώθηκε αυτό που συνέβη».

Ένα μοτίβο που αφορά πολλές οικογένειες

Τέτοιες ιστορίες δεν αποτελούν μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου στις ανθρώπινες σχέσεις. Μεταξύ πρόθεσης και επίδρασης, μεταξύ μνήμης και εμπειρίας, συχνά υπάρχει ένα κενό που γίνεται ορατό μόνο πολλά χρόνια αργότερα.

Η κατανόηση αυτού του κενού δεν αλλάζει το παρελθόν, αλλά μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο για το πώς οι οικογένειες κατανοούν το παρόν τους — και πώς επιλέγουν να συνεχίσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία.