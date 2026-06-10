«Μας εξοργίζει το γεγονός ότι η ασφάλεια μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους-οφέλους, ότι προτεραιότητα δεν είναι η ασφάλεια των παιδιών μας!» ξεσπούν οι γονείς.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής, όταν η μεγάλη σιδερένια αυλόπορτα του προαυλίου κατέρρευσε, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, εάν είχε συμβεί λίγη ώρα νωρίτερα.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες περίπου μισή ώρα μετά την αποχώρηση των μαθητών, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα μιλούν για αποφυγή ατυχήματος από καθαρή τύχη, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων, η συγκεκριμένη πόρτα είχε παρουσιάσει προβλήματα και στο παρελθόν, ενώ είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατη επισκευή, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων και της συντήρησης. Οι γονείς κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και ζητούν άμεσους ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες, καθώς και επισκευές πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ηρακλείου