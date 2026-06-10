Σε τροχιά λήξης τα μαθήματα στην Πρωτοβάθμια - «Κλείδωσε» η ημερομηνία αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά 2026 -2027.

Μετράμε και επισήμως αντίστροφα για την λήξη της σχολικής χρονιάς 2025-206 με το κουδούνι να χτυπά για τελευταία φορά την Δευτέρα 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Οι αποχαιρετιστήριες γιορτές και οι γιορτές αποφοίτησης έχουν την τιμητική τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Καθώς πλησιάζουν οι τελευταίες ημέρες μαθημάτων, η καθημερινότητα στο σχολείο αλλάζει ρυθμό και αποκτά έναν πιο ήρεμο και δημιουργικό χαρακτήρα.

Τα μαθήματα συνεχίζονται κυρίως σε διαδικαστικό επίπεδο, με στόχο την ολοκλήρωση της ύλης και την τακτοποίηση των τελευταίων εκπαιδευτικών εκκρεμοτήτων. Παράλληλα, όμως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των σχολικών εκδηλώσεων, οι οποίες αποτελούν το αποκορύφωμα της χρονιάς. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι σχολικοί χώροι μετατρέπονται σε μικρές σκηνές δημιουργίας, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για τις πρόβες των παραστάσεων.

Οι μαθητικές γιορτές περιλαμβάνουν συνήθως θεατρικά δρώμενα, μουσικές και χορευτικές παρουσιάσεις, ποιήματα και αφιερώματα, μέσα από τα οποία τα παιδιά εκφράζουν όσα έμαθαν και βίωσαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η στιγμή της αποφοίτησης για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, οι οποίοι αποχαιρετούν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μαθητικής τους πορείας και ετοιμάζονται να περάσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναγνώρισης της προσπάθειας όλων. Γονείς και εκπαιδευτικοί παρακολουθούν με συγκίνηση την πρόοδο των παιδιών, ενώ οι μαθητές βιώνουν στιγμές χαράς, υπερηφάνειας αλλά και αποχαιρετισμού. Έτσι, οι τελευταίες σχολικές ημέρες αποκτούν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδυάζουν τη λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη γιορτή της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της σχολικής κοινότητας, αφήνοντας όμορφες αναμνήσεις που συνοδεύουν τους μαθητές στο επόμενο βήμα τους.

ΥΠΑΙΘΑ: Οι οδηγίες για την τελευταία μέρα της φετινής σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει σταλεί ήδη στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου στα Δημοτικά σχολεία θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και οι Τίτλοι Σπουδών, ενώ οι τίτλοι των μαθητών της ΣΤ’ τάξης θα αποσταλούν για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία θα χορηγηθούν τα πιστοποιητικά φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό. Από την επόμενη ημέρα, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν επίσημα τις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχοντας μπροστά τους περίπου τρεις μήνες ξεκούρασης και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Πότε ο αγιασμός και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026 -2026 θα χτυπήσει για όλες τις σχολικές μονάδες στις 11 Σεπτέμβρη ημέρα Παρασκευή. Παραδοσιακά, θα προηγηθεί ο αγιασμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που τελείται το αργότερο μέχρι τις 9:15 ενώ η αντίστοιχη διαδικασία σε Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται λίγο αργότερα ήτοι μέχρι τις 10:00. Αμέσως μετά τον αγιασμό, θα ακολουθηθεί η διαδικασία διανομής των βιβλίων της νέας χρονιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα για τους μαθητές. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει παραδοσιακά νωρίτερα καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο καλούνται να επιστρέψουν στα σχολεία την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσουν τις σχολικές μονάδες για την επιστροφή των μαθητών και την έναρξη της νέας διδακτικής χρονιάς. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων αξιοποιείται για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων, την οργάνωση των τάξεων, τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τη συμμετοχή σε απαραίτητες συνεδριάσεις και επιμορφωτικές δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η καλύτερη προετοιμασία τόσο των σχολείων όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη νέα χρονιά.

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