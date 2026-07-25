Τις θέσεις της ΕΛΑΣ για ένα ειρηνικό και δημιουργικό σχολείο συνοψίσει σε video που ανέβηκε στα social media ο Παναγής Κασσιανός.

«Κανένα παιδί δεν μπορεί να μάθει μέσα στην ένταση. Κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διδάξει ελεύθερα όταν μπαίνει στην τάξη με φόβο και ανασφάλεια. Η ΕΛ.Α.Σ φέρνει ξανά την ειρήνη στο σχολείο» λέει ο αναπληρωτής Τομεάρχης Παιδείας του κόμματος που δεσμεύτηκε για μείωση του αριθμού παιδιών ανά τάξη και για την παύση των διώξεων στους εκπαιδευτικούς.

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