Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ τέθηκαν σε λειτουργία στις ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος, στις 13 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και στις 16 Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα.

Με νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής ολοκληρώθηκε χθες, 24 Ιουλίου 2026, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ τέθηκαν σε λειτουργία στις ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος, στις 13 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και στις 16 Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα. Η έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την επαρκή διάρκεια της περιόδου υποβολής και την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συνέβαλαν στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στα φυσικά πρόσωπα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 δηλώσεις, αριθμός αυξημένος κατά 31.672 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν 8.954.982 φορολογούμενους, έναντι 8.914.700 το 2025. Κατά μέσο όρο υποβάλλονταν καθημερινά 51.433 δηλώσεις, έναντι 52.803 την προηγούμενη χρονιά, στοιχείο που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτυπώνει την ακόμη πιο ομαλή κατανομή της διαδικασίας. Παράλληλα, έως τη λήξη της προθεσμίας είχαν υποβληθεί 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 υπόχρεους.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η αξιοποίηση της διαδικασίας των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων. Συνολικά 1.357.222 δηλώσεις ήταν προσυμπληρωμένες, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να τις οριστικοποιήσουν επιβεβαιώνοντας απλώς τα στοιχεία τους. Από αυτές, οι 889.036 υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ μόνο για 260.431 περιπτώσεις χρειάστηκε η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις δηλώσεις των νομικών προσώπων, καθώς υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 385.515 δηλώσεις, έναντι 362.682 το 2025, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 23.000 δηλώσεων. Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός υποβολής διαμορφώθηκε στις 2.877 δηλώσεις, επίπεδο αντίστοιχο με το προηγούμενο έτος, παρά τον αυξημένο συνολικό αριθμό δηλώσεων.

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Μείωση καταγράφηκε και στις περιπτώσεις αμφισβήτησης των τεκμηρίων. Από τα 358.054 φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με τεκμήρια, σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων, μόλις 1.645 εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης. Το αντίστοιχο μέγεθος για το φορολογικό έτος 2024 ήταν 2.603 φορολογούμενοι, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 37%.

Σε δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, ευχαριστώντας τους πολίτες για την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, τους λογιστές και φοροτεχνικούς για τη συμβολή τους, καθώς και τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απέστειλαν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ για τη συμβολή τους στην έγκαιρη έναρξη και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει η περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων τα επόμενα χρόνια.