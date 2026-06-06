Σημαντικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου τίθενται σε εφαρμογή στο Μουντιάλ 2026, με τη FIFA να στοχεύει σε πιο γρήγορο ρυθμό παιχνιδιού, περιορισμό των καθυστερήσεων και ενίσχυση του ρόλου του VAR.

Σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς προχωρά η FIFA ενόψει του Μουντιάλ 2026, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πιο γρήγορο, πιο «καθαρό» και πιο αποτελεσματικό ποδόσφαιρο, με περιορισμό των καθυστερήσεων και αυστηρότερη διαχείριση του χρόνου παιχνιδιού.

Μεταξύ των βασικών τροποποιήσεων περιλαμβάνεται η αυστηροποίηση της διαδικασίας των αλλαγών, καθώς πλέον ο παίκτης που αντικαθίσταται θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο εντός 10 δευτερολέπτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η ομάδα του θα τιμωρείται με προσωρινό μειονέκτημα, καθώς ο αντικαταστάτης του δεν θα μπορεί να εισέλθει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, εισάγονται χρονικά όρια στις εκτελέσεις πλαγίων άουτ και ελεύθερων λακτισμάτων, με στόχο τον περιορισμό της σκόπιμης καθυστέρησης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, η κατοχή της μπάλας θα περνά στην αντίπαλη ομάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση τραυματισμών. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, παίκτης που δέχεται ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να αποχωρεί προσωρινά και να παραμένει εκτός για ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός εάν η παράβαση που προκάλεσε τον τραυματισμό τιμωρήθηκε πειθαρχικά.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στο πρωτόκολλο του VAR, το οποίο αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες. Πλέον θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις λανθασμένης δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγεί σε αποβολή, λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή, αλλά και σε προφανώς λανθασμένες αποφάσεις για κόρνερ, υπό την προϋπόθεση ότι η επανεξέταση δεν καθυστερεί τη ροή του αγώνα.

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Στόχος των νέων κανονισμών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της FIFA, είναι η ενίσχυση της ροής του παιχνιδιού και η μείωση των «νεκρών» διαστημάτων, ώστε οι αγώνες να διεξάγονται με μεγαλύτερη ένταση και λιγότερες διακοπές, σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά 48 ομάδες.