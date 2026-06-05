Πόζαραν με ασπίδες, δόρατα και τόξα πριν από το Μουντιάλ 2026.

Οι «Βίκινγκς» του Μουντιάλ 2026 κάνουν «απόβαση» στην Αμερική. Αυτό το μήνυμα στέλνει η εθνική Νορβηγίας, με την ομαδική φωτογραφία που έβγαλε πριν από το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Οι Νορβηγοί διεθνείς πόζαραν με ασπίδες, δόρατα και τόξα, με βάρκες στο φόντο, δίπλα σε φιόρδ για την πρώτη τους εμφάνιση σε Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου έπειτα από 28 χρόνια.

Η ιδέα ήταν του Ντέιβιντ Γιάροου, του Βρετανού φωτογράφου που πρότειναν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Νορβηγός επαγγελματίας γκολφέρ Βίκτορ Χόβλαντ, που είχαν συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν.

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Η νορβηγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου τον προσέγγισε πριν από έξι μήνες. «Απάντησα ότι ήθελα να τους ντύσω Βίκινγκς (…) Ήξερα ότι μπορεί να δεχθεί κάποια κριτική, αλλά ήθελα να παίξω με αυτή την αίσθηση του ταξιδιού που ξεκινάει από τους Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν για την Αμερική», δήλωσε ο φωτογράφος στο Athletic.

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«Μετά, το θέμα ήταν απλά να το κάνεις σωστά. Αν το κάνεις με μισή καρδιά, ή σε στούντιο, τότε μπορεί να αποτύχει, αλλά πραγματικά το προσπαθήσαμε. Βάλαμε βάρκες, τους ντύσαμε όλους με κατάλληλες στολές Βίκινγκ», συμπλήρωσε. Μέχρι και ιστορικά ακριβής ξύλινη προβλήτα κατασκευάστηκε, για αυτή τη φωτογράφιση, ενώ επαγγελματίες επιμελήθηκαν τα χτενίσματα και το μακιγιάζ των ποδοσφαιριστών.

{https://x.com/sportskafa/status/2062843110531477701}

Άλλωστε, το 2023 ο Γιάροου είχε φωτογραφίσει ξανά τον Χάαλαντ ως Βίκινγκ. «Αν πρέπει να επιλέξεις έναν αθλητή στον κόσμο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα με το μακιγιάζ και τα μαλλιά προκειμένου να μοιάζει με Βίκινγκ, είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Οπότε, ήταν εύκολο να τον φωτογραφίσω», είπε ο Γιάροου στο BBC.

Ο μόνος που έλειπε από τη φωτογράφιση, που έγινε σε ιδιωτική παραλία στο Όσλο, ήταν ο μέσος της Άρσεναλ, Μάρτιν Οντεγκάαρντ, που εκείνη την ημέρα έπαιζε στον τελικό του Champions League. Άφησαν μια κενή θέση για τον 27χρονο αρχηγό, την Τρίτη φωτογραφήθηκε στο Όσλο και τον πρόσθεσαν ψηφιακά.

«Έχουμε δει πολλές φωτογραφίες σε σκαλιά αεροπλάνων αυτή την εβδομάδα, έγιναν λίγο βαρετές», επεσήμανε ο Γιάροου στο Athletic, σχολιάζοντας άλλες ομαδικές φωτογραφίες ομάδων του Μουντιάλ 2026. «Τουλάχιστον οι Νορβηγοί έκαναν κάτι ιδιαίτερο και πρέπει να είναι η καλύτερη ομαδική φωτογραφία πριν από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», συμπλήρωσε.