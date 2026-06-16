Σε περιοχές όπως η Καισαριανή, ο Βύρωνας, οι Αμπελόκηποι, η Κυψέλη, ο Αγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη, πολίτες αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και άλλων βασικών υπηρεσιών.

Στο σημείο «μηδέν» παραμένουν τα ΕΛΤΑ, καθώς παρά τις περιβόητες αναδιαρθρώσεις, τις μειώσεις προσωπικού και το λουκέτο σε καταστήματα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Το μέγεθος των προβλημάτων που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον οργανισμό αποτυπώνεται και σε εσωτερικό e-mail που εστάλη την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προς στελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους, καλώντας τους να «βάλουν πλάτη» εθελοντικά για μία ημέρα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διανομέων courier.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποσυμφόρηση του μεγάλου όγκου δεμάτων και αντικειμένων που έχουν συσσωρευτεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής όπως ο Άγιος Δημήτριος, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις παραδόσεις.

Σε περιοχές όπως η Καισαριανή, ο Βύρωνας, οι Αμπελόκηποι, η Κυψέλη, ο Αγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη, πολίτες αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και άλλων βασικών υπηρεσιών. Πρόκειται για έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά τους, καθώς εάν οι λογαριασμοί αυτοί δεν εξοφληθούν εγκαίρως, οι πολίτες απειλούνται καλοκαιριάτικα να μείνουν χωρίς ρεύμα και νερό.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ζητεί από διοικητικούς υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα και να αναλάβουν ανά... ζευγάρι (ανά δύο) έργο που κανονικά θα έπρεπε να εκτελεί ένα οργανωμένο και επαρκώς στελεχωμένο δίκτυο διανομής.

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Πρόκειται για πρωτοφανή εικόνα για δημόσια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η διοίκηση αναγνωρίζει ρητά στο έγγραφό της ότι «οι διανομείς courier αντικειμένων δεν καταφέρνουν να καλύψουν εγκαίρως το έργο της διανομής» και ότι η κατάσταση πλήττει τους πελάτες και την εικόνα της επιχείρησης.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ καλεί ουσιαστικά εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη να πάνε …σπίτι

Το λεγόμενο «πρόγραμμα Εθελοντικής Μακροχρόνιας Άδειας Προ-Συνταξιοδότησης (SABBATICAL)» το οποίο επιδιώκει να βάλει σε εφαρμογή η διοίκηση των ΕΛΤΑ αποτελεί «το νέο χτύπημα στην μόνιμη και σταθερή δουλειά και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων – Ταχυμεταφορών Αττικής (ΣΕΤΤΑ).

Με το εν λόγω πρόγραμμα, η διοίκηση των ΕΛΤΑ καλεί ουσιαστικά εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη να πάνε …σπίτι μέχρι να βγουν στη σύνταξη

Αναλυτικότερα, αναφερόμενο στο σχετικό πρόγραμμα, το ΣΕΤΤΑ επισημαίνει ότι «τα ΕΛΤΑ μετά τις εθελούσιες απολύσεις του 2021, το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, την πώληση κέντρων διανομής σε ιδιώτες, μας ανακοινώνουν το νέο πρόγραμμα που μας κοινοποιήθηκε μόλις χθες, το λεγόμενο “πρόγραμμα Εθελοντικής Μακροχρόνιας Άδειας Προ-Συνταξιοδότησης (SABBATICAL)”».

Πρόκειται, αναδεικνύει το ΣΕΤΤΑ, «για ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όσους είμαστε μόνιμοι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ και έχουμε ηλικίες που θέλουμε λίγα χρόνια μόνο για να βγούμε στη σύνταξη, καλύπτοντας το 50% των μικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών μας».

Στόχος της διοίκησης των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το συνδικάτο, είναι «να ξεμπερδεύει με εργαζόμενους που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, αντικαθιστώντας τους με φθηνό και ακόμα πιο ευέλικτο προσωπικό χωρίς καθόλου δικαιώματα, δηλαδή ένα νέο χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και στα εργασιακά μας δικαιώματα».

Τονίζοντας ότι, αυτές οι νέες εξελίξεις δεν είναι καθόλου τυχαίες, το ΣΕΤΤΑ προσδιορίζει ότι «είναι τα αποτελέσματα των σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, έχοντας συναινέσει σε αυτό η τωρινή κυβέρνηση ΝΔ αλλά και όλες οι υπόλοιπες».

Να θυμίσουμε, προσθέτει το κλαδικό Συνδικάτο, «ότι το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε τροπολογία που άνοιξε τον δρόμο στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, νομιμοποίησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, άνοιξε τον δρόμο για το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε ιδιώτες. Λίγα χρόνια πιο πριν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που είχε ανοίξει τον δρόμο, ενέταξε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, ενίσχυσε τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προώθησε την αποδόμηση της καθολικής υπηρεσίας».