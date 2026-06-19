Πρόκειται για πόρους που χρηματοδοτούν τη λειτουργία της ΡΑΑΕΥ και αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει του πληθωρισμού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε αναπροσαρμογή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αύξηση για το 2026 ανέρχεται σε 2,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί στη μεταβολή του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το 2025, όπως καταγράφηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εισαγωγείς φυσικού αερίου και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υγρών καυσίμων. Πρόκειται για πόρους που χρηματοδοτούν τη λειτουργία της ΡΑΑΕΥ και αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει του πληθωρισμού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παρά την αύξηση, η επίδραση στους τελικούς καταναλωτές εκτιμάται ως πρακτικά αμελητέα. Ο λόγος είναι ότι τα συγκεκριμένα τέλη αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας. Για παράδειγμα, το ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), ποσό που αντιστοιχεί σε μόλις 0,00008 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh).

Με απλά λόγια, ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει 400 έως 500 κιλοβατώρες τον μήνα επιβαρύνεται θεωρητικά με λιγότερο από τέσσερα λεπτά του ευρώ μηνιαίως από τη συγκεκριμένη χρέωση. Ακόμη και αν οι προμηθευτές μετακυλίσουν πλήρως το κόστος στους πελάτες τους, η διαφορά στον τελικό λογαριασμό θα είναι ανεπαίσθητη για τον καταναλωτή.

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Αντίστοιχα, οι αναπροσαρμογές που αφορούν το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα είναι περιορισμένες και δεν αναμένεται να επηρεάσουν αισθητά τις λιανικές τιμές. Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται συνήθως στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή στις τιμές των καυσίμων συνδέονται κυρίως με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, το κόστος προμήθειας, τις χρεώσεις δικτύου και τις φορολογικές επιβαρύνσεις και όχι με τα συγκεκριμένα ανταποδοτικά τέλη.