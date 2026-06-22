Σύμφωνα με τη Eurostat, η στέγαση αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα νοικοκυριά στην ΕΕ.

Το κόστος στέγασης είναι η μεγαλύτερη δαπάνη για τα νοικοκυριά, ωστόσο τα ενοίκια παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε όλη την Ευρώπη. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ποιες πόλεις είναι... απλησίαστες για τους ενοικιαστές και ποιες παραμένουν (σχετικά) προσιτές.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η στέγαση αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα νοικοκυριά στην ΕΕ: Μαζί με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό κ.λπ.), αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο (23,6%) του συνόλου των δαπανών.

Πόσο κοστίζει η ενοικίαση ενός διαμερίσματος σε μια ευρωπαϊκή πόλη;

Μεταξύ 40 ευρωπαϊκών πόλεων σε 38 χώρες - συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, υποψηφίων και εν δυνάμει υποψηφίων χωρών, κρατών μελών της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) και του Ηνωμένου Βασιλείου - το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κυμαίνεται από 470 ευρώ στα Σκόπια έως 3.350 ευρώ στη Γενεύη.

Η πιο ακριβή πρωτεύουσα - Η θέση της Αθήνας

Το Λονδίνο είναι η μόνη πρωτεύουσα που ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 40 πόλεις. Οι ενοικιαστές πληρώνουν κατά μέσο όρο 3.050 ευρώ (2.650 λίρες) για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων.

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Το μέσο ενοίκιο στο Δουβλίνο είναι 2.650 ευρώ, όπως και στη Στοκχόλμη, ενώ στο Όσλο... πέφτει στα 2.550 ευρώ. Το Δουβλίνο και η Στοκχόλμη μοιράζονται τον τίτλο των πιο ακριβών πρωτευουσών της ΕΕ για νοικιάσει κάποιος διαμέρισμα.

Η Αθήνα βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης, με το αντίστοιχο ενοίκιο να φθάνει τα 1.500 ευρώ - πάνω, μεταξύ άλλων, από Βρυξέλλες, Μπρατισλάβα, Βαλέτα, Λιουμπλιάνα, Βαρσοβία και Βουδαπέστη.

«Ο κύριος λόγος για τον οποίο τα ενοίκια παρουσιάζουν τόσο μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη είναι ότι οι αγορές κατοικιών έχουν τοπικό χαρακτήρα. Σε πόλεις όπως η Γενεύη, το Λονδίνο, το Δουβλίνο ή η Στοκχόλμη, υπάρχει ισχυρή ζήτηση από εργαζόμενους με υψηλές αποδοχές, διεθνείς εταιρείες, φοιτητές και νεοαφιχθέντες, ενώ η προσφορά κατοικιών δεν έχει αυξηθεί με αρκετά γρήγορους ρυθμούς», δήλωσε στο Euronews Business ο Μικ Κάλμετ, ειδικός στον τομέα των ακινήτων της Global Property.

Τα υψηλότερα ενοίκια στις «Big Four» της ΕΕ

Το μέσο ενοίκιο στο Παρίσι είναι 2.500 ευρώ. Αυτό καθιστά τη γαλλική πρωτεύουσα την πιο ακριβή ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ. Ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κοστίζει 1.750 ευρώ στο Βερολίνο, 1.700 ευρώ στη Μαδρίτη και 1.650 ευρώ στη Ρώμη.

Τι μέσο ενοίκιο είναι επίσης πάνω από 2.000 ευρώ στην Κοπεγχάγη (2.350 ευρώ), στο Λουξεμβούργο (2.350 ευρώ), στο Ρέικιαβικ (2.350 ευρώ), στη Χάγη (2.150 ευρώ), στη Βέρνη (2.150 ευρώ) και στο Μόναχο (2.050 ευρώ).

Η Λισαβόνα (1.750 ευρώ), η Πράγα (1.650 ευρώ), η Βιέννη (1.600 ευρώ), το Ζάγκρεμπ (1.550 ευρώ), το Ελσίνκι (1.550 ευρώ) και η Αθήνα (1.500 ευρώ) κινούνται στην κατηγορία 1.500–1.750 ευρώ.

Στο τέλος της λίστας βρίσκονται τα Σκόπια με 470 ευρώ και η Πρίστινα με 520 ευρώ. Η Άγκυρα είναι η τρίτη φθηνότερη πόλη με το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων να φθάνει τα 770 ευρώ.

Οι φθηνότερες πρωτεύουσες της ΕΕ

Οι ενοικιαστές πληρώνουν κατά μέσο όρο 900 ευρώ στη Σόφια και 910 ευρώ στη Λευκωσία. Η Βουλγαρία και η Κύπρος έχουν τις φθηνότερες πρωτεύουσες στην ΕΕ για να νοικιάσει κάποιος διαμέρισμα.

Τα ενοίκια είναι επίσης κάτω από 1.000 ευρώ στα Τίρανα (920 ευρώ) και στο Βουκουρέστι (930 ευρώ).

Αρκετές πόλεις κινούνται γύρω από τα 1.200 ευρώ: Βελιγράδι (1.100 ευρώ), Σεράγεβο (1.150 ευρώ), Ρίγα (1.150 ευρώ), Ταλίν (1.150 ευρώ), Βίλνιους (1.200 ευρώ), Βαρσοβία (1.300 ευρώ) και Βουδαπέστη (1.300 ευρώ).

Ο Κάλμετ τονίζει ότι παίζουν ρόλο και τα εισοδήματα. «Οι χώρες με υψηλότερους μισθούς μπορούν γενικά να υποστηρίξουν υψηλότερα ενοίκια, κάτι που εξηγεί γιατί μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις βρίσκονται στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη», αναφέρει.

«Ταυτόχρονα, τα χαμηλότερα ενοίκια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η στέγαση είναι πιο προσιτή, επειδή οι τοπικοί μισθοί είναι επίσης χαμηλότεροι. Το να εξετάζουμε μόνο τα επίπεδα ενοικίων μπορεί να είναι παραπλανητικό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα εισοδήματα», πρόσθεσε.

Ο Κάλμετ σημείωσε ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Οπως είπε, η άνοδος οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως η μεταπανδημική ζήτηση στις πόλεις, η αύξηση του πληθυσμού, οι μεταναστευτικές ροές, τα υψηλότερα επιτόκια και το αυξημένο κόστος κατασκευών.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα υψηλότερα επιτόκια έχουν δυσκολέψει την αγορά κατοικίας για πολλά νοικοκυριά, οδηγώντας περισσότερους ανθρώπους στην ενοικίαση και αυξάνοντας περαιτέρω τη ζήτηση. «Σε πολλές μεγάλες πόλεις, η προσφορά απλώς δεν έχει καταφέρει να συμβαδίσει με αυτές τις αλλαγές», αναφέρει.

Τα στοιχεία της Eurostat δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και αφορούν μη επιπλωμένα ακίνητα. Η κατοικία θεωρείται καλής ή πολύ καλής ποιότητας, αλλά όχι πολυτελής.

Πώς συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα

Τα στοιχεία βασίζονται στην τελευταία έρευνα ενοικίων της Eurostat, που καλύπτει το δεύτερο μισό του 2025. Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ συγκεντρώνει τα δεδομένα με εναρμονισμένη μεθοδολογία και τα επαληθεύει μέσω συνεντεύξεων με μεσίτες ακινήτων σε κάθε χώρα. Για τη μετατροπή των ενοικίων σε ευρώ χρησιμοποιήθηκαν οι ισοτιμίες Ιουλίου 2025.

Με πληροφορίες από Euronews.com