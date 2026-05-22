Οι συνεχείς καθυστερήσεις στην επίδοση αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ, που εδώ και μεγάλο διάστημα προκαλούν κύμα παραπόνων και καταγγελιών από καταναλωτές σε όλη τη χώρα, αποτυπώνονται πλέον και στα επίσημα στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πολίτες που περίμεναν επί μήνες την παραλαβή επιστολών, λογαριασμών, τραπεζικών καρτών ή ακόμη και επιδομάτων, βλέπουν πλέον τις εμπειρίες τους να αντικατοπτρίζονται και στους δείκτες απόδοσης του οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι χρόνοι παράδοσης για γράμματα και μικροδέματα άμεσης προτεραιότητας επιδεινώθηκαν αισθητά το 2025. Η μέση επίδοση της αλληλογραφίας διαμορφώθηκε στις 7,8 εργάσιμες ημέρες, έναντι 5,8 ημερών το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν δύο ημερών μέσα σε έναν χρόνο. Σε ορίζοντα διετίας, η συνολική επιβάρυνση στον χρόνο παράδοσης φτάνει περίπου τις δύο ημέρες.

Ακόμη πιο ανησυχητική εμφανίζεται η εικόνα σε σχέση με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ. Ο οργανισμός υποχρεούται να παραδίδει το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων εντός τριών ημερών και το 98% εντός πέντε ημερών. Ωστόσο, τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι οι στόχοι αυτοί παραμένουν σε μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Μόλις το 20,4% της αλληλογραφίας επιδόθηκε εντός τριών ημερών, έναντι 35,6% το 2024, ενώ μέσα σε πέντε ημέρες παραδόθηκε το 42,8% των αντικειμένων, από 60% έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης που φτάνουν στους παραλήπτες ακόμη και μήνες μετά τη λήξη των προθεσμιών πληρωμής, τραπεζικές κάρτες που παραδίδονται με σημαντική καθυστέρηση, αλλά και επιδόματα που οι δικαιούχοι αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στη σταδιακή απώλεια σημαντικού μέρους του έργου διανομής, το οποίο μεταφέρεται πλέον σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών.

Παρά το γεγονός ότι η θυγατρική του Υπερταμείου βρίσκεται τα τελευταία τρία χρόνια σε διαδικασία εξυγίανσης, η αντιστροφή της κατάστασης παραμένει δύσκολη. Η διαλογή του μεγαλύτερου όγκου της αλληλογραφίας εξακολουθεί να γίνεται χειρωνακτικά, ενώ το κλείσιμο μικρότερων σημείων διανομής και καταστημάτων, ακόμη και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, έχει μεταβάλει σημαντικά το επιχειρησιακό μοντέλο του οργανισμού.

Την ίδια στιγμή, η ανάθεση μέρους της διακίνησης σε ιδιωτικές εταιρείες και η διεύρυνση των περιοχών ευθύνης των ταχυδρόμων αυξάνουν τον επιχειρησιακό φόρτο, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον περισσότερο στη βιωσιμότητα και την επιβίωση του οργανισμού παρά στις επιδόσεις του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου στην περιφέρεια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, καθώς ορισμένοι πράκτορες υποστηρίζουν ότι η λειτουργία των πρακτορείων δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη λόγω της περιορισμένης δραστηριότητας και των μειωμένων εσόδων. Υπό αυτές τις συνθήκες, πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένα πρακτορεία λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.