Σε κλοιό ατμοσφαιρικής αστάθειας συνεχίζει να είναι η χώρα μας με έντονες βροχές και καταιγίδες να αναμένονται και σήμερα Παρασκευή 23 Μαΐου.

Και σήμερα αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Χτες έβρεχε και αρκετά προάστια της Αθήνας ωστόσο, τα φαινόμενα σήμερα θα είναι πιο έντονα και θα σημειωθούν και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα στην Αττική θα υπάρχει γενικευμένη αστάθεια του καιρού. Όπως είπε ο μετεωρολόγος του OPEN, γύρω στις 12 - 2 το μεσημερί καταιγίδες θα ξεκινήσουν γύρω από τα βουνά της Αττικής, δηλαδή τον Υμηττό, τον Κιθαιρώνα και την Πεντέλη. Προς τις απογευματινές ώρες οι καταιγίδες θα κατευθυνθουν και προς τις θάλασσες του νομού.

Το windy προβλέπει ότι οι συννεφιές θα πυκνώσουν στην Αττική νωρίς το μεσημέρι. Γύρω στις 12 το μεσημέρι αναμένονται οι πρώτες βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα και θα επεκταθούν και θα ενταθούν γύρω στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την πρόγνωση του συγκεκριμένου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι πολύ αργά την νύχτα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και απο το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.