Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο παιχνίδι ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στη φετινή διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final 4 της EuroLeague της Αθήνας, επικρατώντας της Μονακό με 3-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague, την ώρα που η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 3-1 τη Ζαλγκίρις.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε αναμένεται να αρχίσει στις 18:00 και να μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.

Ο αγώνας φιλοξενείται στο ΟΑΚΑ, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα σε Valencia Basket και Real Madrid Baloncesto.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συμμετέχει σε ακόμη ένα Final Four με στόχο την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας της, ενώ η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.