Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στην Κωνσταντινούπολη.

Στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη είναι τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απόψε, 20/04, ενόψει του φετινού τελικού του Europa League ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα.

Η γερμανική ομάδα διεκδικέι τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινόυπολης, με την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι να αποτελεί το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η σέντρα του τελικού είναι προγραμματισμέμη στις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από τις συχνότητες του ANT1 και Cosmote Sports 1.

Το ελληνικό στοιχείο δεν λείπει από τον τελικό, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει η Άστον Βίλα να σηκώσει το τρόπαιο, ώστε να κερδίσει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

