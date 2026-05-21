«Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το αν το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας αύριο.

Το ΠΑΣΟΚ εξετάζει για τα καλά το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με φόντο τη διαδικασία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και το αν τελικά για την έγκρισή της απαιτηθούν 120 ή 151 ψήφους.

«Είμαι καλοπροαίρετος και δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σ’ αυτό το σημείο παρακμής ο πρωθυπουργός. Το 2022 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το '26 να πάμε με 151. Για λόγους που –αν γίνει– θα είναι προφανείς», είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, στο πλαίσιο του συνεδρίου του «Κύκλου Ιδεών».

Λίγες ώρες νωρίτερα, όμως, σε σχετικό «πηγαδάκι» που είχε στη Βουλή με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε: «Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν στο Final 4 της Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού υπενθυμίζουμε, την Παρασκευή και την Κυριακή, στο ΟΑΚΑ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, προφανώς, δεν θέλουν να επισκιαστεί αυτή η μέγιστη τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία από τους ημιτελικούς και τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ.

Στο τραπέζι, πάντως, έχει πέσει ένα ακόμα ενδεχόμενο, αυτό της πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Μ. Καλ.