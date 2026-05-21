Πολύ διαφορετικός από ότι τον είχαν συνηθίσει ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με όσους συνομιλεί δίνει την αίσθηση ότι βγάζει έναν θυμό κατά πάντων, ο οποίος εν πολλοίς αποδίδεται στην πίεση που αισθάνεται ενόψει της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Εξέλιξη που απειλεί την ηγεμονία του στο χώρο της κεντροαριστεράς και ως εκ τούτου τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Η ένταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι παραπάνω από εμφανής στον τρόπο που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση και ιδίως η φρασεολογία που χρησιμοποιεί, η οποία είναι μάλλον ξένη για τα ακροατήρια του κόμματος, αλλά και για τον τρόπο που πολιτευόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδίως όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής του ζωής στα σαλόνια των Βρυξελλών και του Στρασβούργου. Η χθεσινή κίνηση, για παράδειγμα, να παρευρεθεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και πολύ περισσότερο να διανείμει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ως άτυπη ενημέρωση τους διαλόγους του κ. Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, ήταν μια επιλογή στον αντίποδα του θεσμικού τρόπου που λειτουργούσε αυτά τα έξι χρόνια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών.

Παραλλήλως, στην πλειονότητα των στελεχών του δίνει την αίσθηση ότι έχει αποφασίσει να πάει μόνος του ως τις εκλογές και να μην παίξει ομαδικά εντάσσοντας στο σχεδιασμό του τα στελέχη του κόμματος, από τη στιγμή που καμία από τις ενέργειες που κάνει δεν τις γνωρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου καθώς οδηγεί στην λογική «μόνος μου κερδίζω, μόνος μου χάνω», με την έννοια ότι δύσκολα κάποιος «μόνος του» να κερδίσει έναν τόσο ισχυρό μηχανισμό όπως είναι αυτός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης δείχνει ότι θα επιμείνει σε αυτή τη γραμμή και τόσο σήμερα όσο και αύριο στην Βουλή που είναι οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών θα δούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εμμένει στο σκληρό ροκ και στην κατά μέτωπο επίθεση στον πρωθυπουργό με τους αντίστοιχους τόνους που μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό.

Το ερώτημα, ωστόσο, που αιωρείται είναι αν θα καταθέσει πρόταση μομφής, κάτι που κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό, δεδομένου ότι ακόμα και στενοί του συνεργάτες δεν γνωρίζουν τις προθέσεις του.

Σήμερα το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης θα δώσει το παρών στο Κάραβελ στη συνεδρίαση της επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, όπου θα ανακοινωθούν περίπου άλλα 20 ονόματα που εντάσσονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαρροές επί των ονομάτων δεν υπήρξαν, ωστόσο πρόκειται κυρίως για καθηγητές πανεπιστημίου και κάποια πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Δεν μιλάμε, δηλαδή, για πολιτικά στελέχη, καθώς αυτές τις περιπτώσεις(Ν.Κασιμάτη, Β. Αποστολάκης, Θ. Τζάκρη, Θ. Μωραϊτης κ.α) τις χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης.