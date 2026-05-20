Δύο πληρωμές για το επίδομα παιδιού αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα λιγότερο από 30 ημέρες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στο τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τακτική δίμηνη πληρωμή του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ μαζί με αρκετά άλλα επιδόματα.

Ωστόσο, στο τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προ εβδομάδων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες οκτώ νέα μέτρα στήριξης για τους πολίτες, με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής πίεσης και της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η θέσπιση νέο έκτακτο επίδομα παιδιού σε χιλιάδες οικογένειες: πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά, καλύπτοντας πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες. Όπως είπε η πληρωμή είναι προγραμματισμένο να γίνει προς το τέλος Ιουνίου.