Κεκλεισμένων των θυρών, με αντικείμενο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρη, συνεδριάζει στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, παρουσία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις που αφορούν τη λειτουργία και τη δράση της ΕΥΠ χαρακτηρίζονται απόρρητες, ενώ τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους.

Για τη 1 το μεσημέρι έχει επίσης προγραμματιστεί η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος ωστόσο δεν αναμένεται να παραστεί και θα καταθέσει υπόμνημα, εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του.