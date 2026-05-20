Τα δύο πιθανά σενάρια για την οσμή του αερίου, που αναστάτωσε χθες τα νότια προάστια της Αττικής.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του ΕΙΕ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την έντονη οσμή αερίου, που έγινε αισθητή τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές του παραλιακού μετώπου της Αττικής.

Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ούτε για περιστατικό που σχετίζεται με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθησυχάζοντας τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό, πιθανότατα σε περιοχή μεταξύ της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Σαλαμίνα - Πέραμα ή ανοιχτά της Αίγινα, κοντά σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο.

Ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε δύο πιθανά σενάρια για την εμφάνιση του φαινομένου: «είτε εργασίες επισκευής πλοίων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη είτε διαδικασίες καθαρισμού δεξαμενών σε δεξαμενόπλοιο. Όπως σημείωσε, η θαλάσσια αύρα συνέβαλε στη μεταφορά της οσμής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν θεωρείται επικίνδυνο ούτε προκαλεί τοξικότητα σε βάθος χρόνου, επισημαίνοντας πως παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο εποχικών εργασιών που πραγματοποιούνται περιοδικά στην περιοχή.

