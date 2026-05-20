Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Στη Βουλή μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί θα καταθέσει για την υπόθεση των υποκλοπών ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Για τις 13:00 ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, μετά την απόφασή του να αφήσει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, αλλά δεν θα παραστεί επικαλούμενος λόγους «Συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης εξουσιών». Ο Εισαγγελέας θα στείλει επιστολή.