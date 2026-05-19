Νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία για την «επιτάχυνση» των ποινικών υποθέσεων που αφορούν μέλη του Κοινοβουλίου, κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία διευκρινίζει πως «ο ιδρυτικός νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, που καθορίζει τις ανακριτικές της αρμοδιότητες, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή» και πως «τα ανακριτικά δικαιώματα, που έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει».

Η νομοτεχνική βελτίωση κατατέθηκε λίγες ώρες αφότου η Λάουρα Κοβέσι, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης για την προωθούμενη τροπολογία σημειώνοντας πως η ρύθμιση αγνοεί τις εξουσίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. «Θέλω να θυμίσω επίσης, ότι οι ανακριτές, σε όλες τις διαδικασίες, τις υποθέσεις που χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία, υπάρχουν. Σας θυμίζω την υπόθεση 717. Εκεί δεν έχει ανακριτή; Έχει ανακριτή. Εδώ τι λέμε; Ότι απλώς, ο ανακριτής επειδή αφορά υποθέσεις πολιτικών, έχουμε υποθέσεις για πολιτικούς, θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος δικαστής. Αυτός πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής. Και αυτός ορίζεται από την ολομέλεια. Και αν μιλάμε για την ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας ας πούμε, ξέρω γω είναι 250 – 300 εφέτες», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Μάλιστα, επικαλέστηκε και τα όσα είχε πει η Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών, η οποία είχε σημειώσει πως «κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά».

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή

Μετά τις ανακοινώσεις η ένταση χτύπησε και πάλι κόκκινο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διακόπτει τον Γιώργο Φλωρίδη.. «Εγώ δικηγόρος είμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω…», σχολίασε ο υπουργός, με εκείνη να φωνάζει: «φασίστας είστε!».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση και με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος έφτασε στο σημείο να διακόψει τη συνεδρίαση. Παρά την αλλαγή με τον Γιώργο Βιλιάρδο, ο βουλευτής του ΚΚΕ συνέχισε να δέχεται τα πυρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία κατήγγειλε πως της μίλησε με «σκαιότατο» τρόπο.