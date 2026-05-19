Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

107 χρόνια συμπληρώνονται από τη μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό, καθώς τιμάται η μνήμη των 353.000 ψυχών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έστειλαν τα δικά τους μηνύματα, καθώς και τα δύο σωματεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη.

«Η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη»

Μία ανάρτηση γεμάτη νόημα έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφερόμενη στη σημερινή ημέρα μνήμης.

«"Κι έρθανε χρόνα δίσεκτα, καταραμένα χρόνα

ο ουρανόν ελίβωσεν, σην γην ποτάμ’ το γαίμαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κι εσκώθεν θρήνος θάνατος, πέραν περού σον Πόντον…"

19η Μαΐου: Ημέρα μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Για τις μαζικές σφαγές χιλιάδων ανθρώπων, για τα βασανιστήρια, τις εκτοπίσεις, τις πορείες θανάτου, για την εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού και πολιτισμού, που επί αιώνες άνθιζε στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.

Για την αλήθεια, που θα φωνάζει μέχρι την τελική δικαίωση.

Διότι η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη!».

{https://www.facebook.com/PAOKFOOTBALL/posts/pfbid02xzob8yDf1fft3tZ5bfxHCbyVFBp4tnMYpiRjyMgjAkn3x2mQdyXbDkgYEaZNMG2nl}

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

Μήνυμα για τη δικαίωση της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας έστειλε και η ΠΑΕ ΑΕΚ.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μιας από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του Έθνους μας.

Δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τις 353.000 ψυχές που μαρτύρησαν και χάθηκαν».

{https://www.instagram.com/p/DYgmlaOjcJY/}