Συγκινεί ο Θανάσης Τσαλταμπάσης με την ανάρτησή του για τον θάνατο του πατέρα του.

Μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ο οποίος αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους, ότι πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Ο ηθοποιός πριν από μερικούς μήνες, υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του, ωστόσο λίγο καιρό αργότερα αποχωρίστηκε τον πατέρα του.

Μέσα από το κείμενό του, ανέφερε ότι ο μπαμπάς του έφυγε από τη ζωή στην Γιορτή της Μητέρας, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν και η τελευταία που τον τράβηξε.

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις έξοδο… Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα.. Θα σ’ αγαπώ πάντα… Υ.Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα τη τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…».