Ο Μιχάλης Μαρίνος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» σχολιάζοντας τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τη συμμετοχή του Akyla και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ηθοποιός μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ανέλαβαν την παρουσίαση του Eurovision Night στους δύο ημιτελικούς, ενώ το βράδυ του τελικού είχε αναλάβει ολοκληρωτικά την παρουσίαση της εκπομπής, καθώς οι δύο συνεργάτιδές του βρέθηκαν στη Βιέννη.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, ο Μιχάλης Μαρίνος αναφέρθηκε αρχικά στο τελικό αποτέλεσμα και τη δέκατη θέση της ελληνικής αποστολή: «Θα θέλαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα αλλά μπράβο στον Akyla και την ελληνική αποστολή για μία θέση στη δεκάδα. Περίμενα σίγουρα ότι ο διαγωνισμός φέτος θα ήταν απρόβλεπτος. Τα φαβορί αλληλοεξουδετερώθηκαν και η Βουλγαρία που ανέβαινα σταθερά και ήσυχα βρήκε την ευκαιρία και πήρε τη νίκη».

Σε ό,τι αφορά τη δέκατη θέση και τον εκπρόσωπο της χώρας, τόνισε: «Η δέκατη θέση δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη θέση. Αγκαλιάζουμε και ευχαριστούμε τον Akyla για όλες αυτές τις στιγμές και το ταξίδι που μας χάρισε και του στέλνουμε την αγάπη μας. Ήταν τόσο μεγάλο το βάρος στις πλάτες του… Τον φορτώσαμε με πολλή ευθύνη νομίζω…».

Στην ερώτηση σχετικά με την Antgoni και το «Jalla», ο Μιχάλης Μαρίνος απάντησε ενθουσιασμένος: «Ήταν ένα καλοκαίρι που ήρθε και τους έλουσε όλους. Το Jalla, θα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα πάρτι και θα κάνει επιτυχίες».

Όσον αφορά το επαγγελματικό του μέλλον τηλεοπτικά, δήλωσε: «Είμαι θετικός σε κάτι το οποίο θα μου αρέσει και θα μου ταιριάζει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αύριο δεν θα με δει κανένας για πολύ καιρό. Θα επιστρέψω στο καβούκι μου να ησυχάσω και να αποτοξινωθώ από όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι…».