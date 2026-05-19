Ο Μαρέσκα αναμένεται να τον διαδεχθεί στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ενημέρωσε τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά το τελευταίο ματς του φετινού πρωταθλήματος της Premier League, κόντρα στην Άστον Βίλα, την Κυριακή.

Ο Καταλανός ένιωσε υποχρεωμένος να ενημερώσει την ομάδα του, μετά τα δημοσιεύματα για την αποχώρησή του το βράδυ της Δευτέρας, τα οποία τον αιφνιδίασαν, αναφέρει ο Guardian. Ο 55χρονος προπονητής ήλπιζε να παραμείνει μυστική η απόφασή του να αποχωρήσει, προκειμένου να μην αποτελέσει περισπασμό. Η Σίτι πρέπει να νικήσει σήμερα την Μπόρνμουθ προκειμένου να παραμείνει «ζωντανή» στο κυνήγι του τίτλου για την τελευταία αγωνιστική, καθώς η Άρσεναλ έχει πάρει διαφορά πέντε βαθμών.

Με την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα έπειτα από 10 χρόνια κλείνει ένα κεφάλαιο για τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο περιελάμβανε 20 τίτλους, ανάμεσά τους η κατάκτηση ενός Champions League, έξι πρωταθλημάτων στην Premier League και τριών κυπέλλων Αγγλίας.

Ο Καταλανός είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Στον πάγκο της Σίτι θα τον διαδεχθεί ο Έντσο Μαρέσκα όπως όλα δείχνουν, καθώς ο σύλλογος φέρεται να έχει κάνει αρχική συμφωνία μαζί του για τριετές συμβόλαιο, αλλά υπάρχουν ακόμα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Ο Ιταλός, που είχε δουλέψει ως βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Σίτι τη σεζόν 2022-23, αποχώρησε από την Τσέλσι τον Ιανουάριο.