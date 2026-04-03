Στα κανάλια COSMOTE SPORT εννιά ματς του NBA και η δεύτερη «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα για την προημιτελική φάση του FIBA Basketball Champions League.

Η εβδομάδα 3-9/4 φέρνει μεγάλα ποδοσφαιρικά «ραντεβού» στην COSMOTE TV. Μεταξύ αυτών, το ντέρμπι κορυφής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ (5/4, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD & START) για την 1η αγωνιστική των Playoffs. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Ίντερ-Ρόμα (5/4, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD) και Νάπολι-Μίλαν (6/4, 21:45, COSMOTE SPORT 1HD & 4K) για την 31η αγωνιστική της Serie A, καθώς και οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (4/4, 14:45, COSMOTE SPORT 3HD), Σαουθάμπτον-Άρσεναλ (4/4, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD) και Γουέστ Χαμ-Λιντς (5/4, 18:30, COSMOTE SPORT 3HD) για τα προημιτελικά του Emirates FA Cup.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV για τη Stoiximan Super League περιλαμβάνει, επίσης, τον αγώνα Βόλος ΝΠΣ-ΟΦΗ (5/4, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD) για τα Playoffs 5-8 και τις αναμετρήσεις Κηφισιά-Πανσερραϊκός (4/4, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD), Παναιτωλικός Ατρόμητος (4/4, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD) και ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός (8/4, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD) για τα Playouts.

Στο μπασκετικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT συγκαταλέγονται 9 παιχνίδια του NBA. Το βράδυ της Κυριακής 5/4 στις 22:30 (COSMOTE SPORT 4HD) θα διεξαχθεί ο αγώνας Celtics-Raptors, ενώ ξεχωρίζουν και τα ματς 76ers-Pistons (5/4, 02:00, COSMOTE SPORT 4HD), Hawks-Knicks (7/4, 02:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Suns-Rockets (8/4, 06:00, COSMOTE SPORT 4HD). Τη Μεγάλη Τρίτη 7/4 η ΑΕΚ θα παίξει στην έδρα της Μπανταλόνα (20:30, COSMOTE SPORT 4HD) για τον 2ο αγώνα της προημιτελικής φάσης του FIBA Basketball Champions League.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τις αναμετρήσεις Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet (4/4, 18:00), Λεβαδειακός-Άρης (5/4, 17:00), ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (5/4, 19:00), Πανσερραϊκός-Asteras AKTOR (8/4, 17:00) και Ατρόμητος-Κηφισιά (8/4, 19:00) για τη Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (4/4, 22:00), Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (4/4, 16:30) και Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (4/4, 19:30).

Στη EuroLeague ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15), Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR (7/4, 21:30), Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (9/4, 19:30) και Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR (9/4, 21:45).

