Πλούσια δημοσιογραφική κάλυψη της COSMOTE TV με αποστολή στην Μπανταλόνα και ειδικές εκπομπές.

To Final 4 του φετινού FIBA Basketball Champions League έρχεται στις 7 & 9 Μαΐου, με όλους τους αγώνες να μεταδίδονται ζωντανά από την COSMOTE TV. Η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Final 4 της διοργάνωσης, θα ταξιδέψει στην Μπανταλόνα για να διεκδικήσει το πολύτιμο τρόπαιο κόντρα στις Μάλαγα, Ρίτας Βίλνιους και Τενερίφη. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ μέσα από pre και postgame εκπομπές.

Στα ημιτελικά, η ΑΕΚ, που έχει κερδίσει το τρόπαιο το 2018 και συμμετέχει για 4η φορά στο Final 4 της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα (7/5, 22:00, COSMOTE SPORT 4HD), που μετρά δύο σερί κατακτήσεις (2024, 2025). Οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες στον ημιτελικό της περσινής σεζόν, με τη Μάλαγα να παίρνει τη νίκη με 71-65. Πριν το ματς της ΑΕΚ, θα διεξαχθεί ο αγώνας Ρίτας Βίλνιους-Τενερίφη (7/5, 19:00, COSMOTE SPORT 4HD), με την ισπανική ομάδα να συμμετέχει για 5η σερί χρονιά στο Final 4. Το Σάββατο 9/5 στις 18:00, θα λάβει χώρα ο αγώνας που θα κρίνει την 3η θέση, ενώ στις 21:00 θα γίνει το τζάμπολ του μεγάλου τελικού (COSMOTE SPORT 4HD).

Οι απεσταλμένοι της COSMOTE TV στην Ισπανία, Άρης Μπάρκας, Γιάννης Φιλέρης και Μηνάς Γκέκος, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από την Μπανταλόνα. Παράλληλα, ειδικές pre και post-game εκπομπές με τον Βασίλη Σκουντή, θα βρίσκονται στη διάθεση των τηλεθεατών τις δύο ημέρες της αγωνιστικής δράσης, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων για το Final 4 του FIBA Basketball Champions League:

Hμιτελικοί (COSMOTE SPORT 4HD)

Ρίτας Βίλνιους-Τενερίφη, Πέμπτη 7/5, 19:00

Εκπομπή «Pregame Μάλαγα-ΑΕΚ», Πέμπτη 7/5, 21:15

Μάλαγα-ΑΕΚ, Πέμπτη 7/5, 22:00

Εκπομπή «Postgame Μάλαγα-ΑΕΚ», Παρασκευή 8/5, 00:15

Tελικοί (COSMOTE SPORT 4HD)

Τελικός 3ης Θέσης, Σάββατο 9/5, 18:00

Εκπομπή «Pregame Τελικού BCL», Σάββατο 9/5, 20:15

Τελικός, Σάββατο 9/5, 21:00

Εκπομπή «Postgame Τελικού BCL», Σάββατο 9/5, 23:30