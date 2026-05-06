Μία αναδρομή στο παρελθόν και στην εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision έκανε η Κλαυδία η οποία βρέθηκε καλεσμένη σε εκπομπή της Ιταλική τηλεόρασης.

Η ερμηνεύτρια, το 2025, συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού, όπου ερμήνευσε το «Αστερομάτα» κατακτώντας την έκτη θέση στον τελικό πίνακα βαθμολογιών.

Όπως αποκάλυψε και η ίδια, ήταν όνειρό της να βρεθεί στη μεγάλη σκηνή της Eurovision από όταν ήταν 3ων ετών, την χρονιά που Έλενα Παπαρίζου χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα:

«Πάντα ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision και πιο συγκεκριμένα, από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω στη Eurovision και ευτυχώς έγινε. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου», ακούγεται να λέει η Κλαυδία στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια της εκπομπής την πήγε βόλτα στη γειτονιά που μεγάλωσε και πέρασε από το σχολείου που η ερμηνεύτρια φοίτησε, ενώ στη συνέχεια της συνέντευξης η Κλαυδία αναφέρθηκε στην παρουσία της στο διαγωνισμό λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα. Όλα ήρθαν τέλεια, οι Έλληνες αγάπησαν το τραγούδι και το γεγονός πως ήταν ελληνικό τραγούδι. Ένιωσαν περήφανοι που εκπροσωπήθηκαν με ένα ελληνικό τραγούδι, με παραδοσιακό υπόβαθρο. Με στήριξαν σε όλη τη διαδικασία».

