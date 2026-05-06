Ο Akylas μίλησε για την πίεση που αισθάνεται λόγω των υψηλών προσδοκιών.

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι τη στιγμή που ο Akylas θα ανέβει στη μεγάλη σκηνή της Eurovision για να ερμηνεύσει το «Ferto» και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης φαίνεται να έχει αποκτήσει το δικό του κοινό εντός και εκτός συνόρων με τα στοιχήματα και τα προγνωστικά να τον φέρνουν στην δεύτερη θέση του πίνακα βαθμολογιών.

Ο ίδιος, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αποφεύγει να παρακολουθεί τα προγνωστικά, καθώς κάτι τέτοιο τον αγχώνει, ωστόσο πρόσφατα απάντησε σε έναν χρήστη των social media σχετικά με το τί είναι αυτό που του προκαλεί το μεγαλύτερο άγχος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Akylas που διατηρεί επικοινωνία με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, απάντησε στην ερώτηση: «Όταν σου λένε θα το φέρεις, σε αγχώνει; Σου δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος για το αν θα σου πουν Akyla δεν μας το έφερες; Είσαι φοβερός».

«Μερικές φορές μου δημιουργεί ένα άγχος γιατί φοβάμαι πως αν δεν έρθει η πρώτη θέση θα θεωρηθεί αποτυχία, και δεν θα το ήθελα αυτό. Η θέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εγώ θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ για να σας κάνω περήφανους! Αλλά από την άλλη με συγκινεί που τόσοι άνθρωποι με πιστεύουν τόσο πολύ και μου δίνει δύναμη όλο αυτό!», απάντησε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ελλάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibdhxuapnm1?integrationId=40599y14juihe6ly}