Λιγότερο από μία εβδομάδα μένει για την έναρξη της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Σε ρυθμούς Eurovision κινείται η Βιέννη, με την αυστριακή πρωτεύουσα να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης. Χιλιάδες φίλοι του θεσμού αναμένονται, με την αστυνομία να είναι επί ποδός για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στις κινητοποιήσεις που έχουν προαναγγελθεί σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι διαδηλώσεις δεν θα περιοριστούν σε ειρηνικές συγκεντρώσεις, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων και ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή του θεσμού , ιδιαίτερα τις ημέρες των ημιτελικών και του τελικού.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις διεθνείς εξελίξεις. Ο πόλεμος στη Γάζα, που ακολούθησε τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023, αλλά και η ευρύτερη ένταση στη Μέση Ανατολή, έχουν μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε έναν κατεξοχήν ψυχαγωγικό θεσμό. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα επέλεξαν να κρατήσουν αποστάσεις από τη φετινή διοργάνωση.

Στην αυστριακή πρωτεύουσα, οι αρχές προετοιμάζονται για συγκεντρώσεις χιλιάδων διαδηλωτών, τόσο κατά όσο και υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της Νάκμπα (15/05), μια ημέρα με έντονο συμβολισμό για τους Παλαιστίνιους, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη συναισθηματική φόρτιση και τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων.

Οι χώροι των εκδηλώσεων πρόκειται να θυμίζουν περισσότερο αεροδρόμια, με αυστηρούς ελέγχους, περιορισμούς στα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να φέρουν οι θεατές και αυξημένη αστυνομική παρουσία. Παράλληλα, απαγορεύονται οι πτήσεις drones σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα βασικά σημεία της διοργάνωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αντιμετώπιση πιθανών κυβερνοεπιθέσεων, μέσα από διεθνή συνεργασία.

Παρά την ένταση και την κινητοποίηση, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη τρομοκρατική απειλή. Ωστόσο, το επίπεδο συναγερμού παραμένει αυξημένο,μια υπενθύμιση ότι η φετινή Eurovision δεν διεξάγεται σε μια «ουδέτερη» συγκυρία.

Έτσι, ενώ η μουσική επιχειρεί να ενώσει, η πραγματικότητα έξω από τη σκηνή δείχνει πόσο δύσκολο είναι να μείνει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις.